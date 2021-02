Cs pide la "máxima celeridad" para tramitar la DIA de la regeneración de las playas de El Saler y Garrofera

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha pedido la "máxima celeridad posible" en la tramitación, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto de Regeneración de las Playas de El Saler y La Garrofera.

Así lo ha expresado tras mantener una reunión con responsables de la Demarcación de Costas de Valencia, según ha explicado la formación en un comunicado.

Giner ha exigido que el alcalde, Joan Ribó, "se comprometa con la supervivencia de nuestras playas del sur" y ha calificado de "inexplicable" que "el alcalde se dedique a hacer declaraciones de impacto del Puerto de València, algo que no es de su competencia, en vez de ocuparse del desastre medioambiental de las playas del sur".

"Nos preocupa mucho que para el alcalde no haya sido una prioridad, durante estos seis años, lo que estaba sucediendo en las playas del sur y no haya tomado cartas en el asunto", ha lamentado Giner, quien ha detallado que "la regresión de las playas de sur y la cantidad de proyectos fallidos, algunos con financiación europea, no sólo está afectando al litoral, sino que va a afectar de manera muy negativa a la supervivencia de l'Albufera".

Ciudadanos ha explicado que "el propio proyecto del Ministerio de Transición Ecológica indica que la actual situación representa un 'riesgo inminente para la conservación de los hábitats que constituyen el ecosistema del Parque Natural de la Albufera' y que las actuaciones que se han llevado hasta ahora no han abordado globalmente el problema'".

"Exigimos al alcalde que deje de hacer política contra el Puerto de Valencia y trabaje para salvar las playas del Parque Natural de la Devesa-Albufera", ha concluido Giner.