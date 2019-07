Cs plantea una declaración en Corts para condenar los "actos violentos" en la manifestación del Orgullo LGTBI

Publicado 02/07/2019 14:45:05 CET

Unides Podem ya ha anunciado que no la respaldará porque cree que solo busca "protagonismo" y, por tanto, no saldrá adelante

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en Les Corts ha presentado una declaración institucional de condena "de los actos violentos en la manifestación del Orgullo LTGBI 2019 en València" en la que se propone que el parlamento muestre su "enérgica condena a todos los actos de agresión y violencia sucedidos" durante esa celebración y su "compromiso firme en la defensa de la convivencia pacífica y la tolerancia cero frente a cualquier clase de violencia".

La formación recuerda que el pasado sábado 29 tuvo lugar esta manifestación y representantes de más de 70 entidades y partidos políticos participaron, entre ellos Cs. No obstante, indica que durante el recorrido la comitiva 'naranja' fue "duramente atacada con lanzamientos de pintura, agresiones e insultos a sus afiliados y representantes políticos".

"Tanto las personas que participaban en el bus de Cs como el propio autobús sufrieron daños materiales provocados por los lanzamientos de pintura" y "varios participantes, incluido el síndic del grupo --Toni Cantó-- fueron increpados violentamente con agresiones verbales y humillaciones", señala el texto, que agrega que estos actos "son radicalmente contrarios al espíritu de una celebración que reivindica la tolerancia, el respeto y la no discriminación".

La diputada de Unides Podem Cristina Cabedo ya ha anunciado que no la van a firmar. Así, dado que una declaración institucional requiere de la unanimidad para ser leída, no saldrá adelante. Ha justificado esta decisión en que es una propuesta con la que Cs "pretende a través del Orgullo LGTBI ponerse protagonismo y colgarse la medallita cuando son las personas LGTBI las que día tras día están siendo discriminadas".

Luis Arquillos (Cs) ha respondido a esta negativa explicando que simplemente buscaban una condena de "las actitudes violentas" en una manifestación en la que su formación participó para defender la igualdad.

"Vemos que Podemos no condena esas actitudes violentas, no entendemos cómo por un lado está condenando una petición que ha hecho, con exceso, es cierto, Vox y no condena ataques directos que ellos mismos han presenciado porque estaban en la cabalgata", ha agregado.

Ha lamentado que se "escudan" en el supuesto protagonismo cuando Cs no lo quiere: "Lo que queremos es seguir defendiendo como siempre hemos hecho los derechos del colectivo LGTBI".