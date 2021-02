Cs propone a PSPV y PP una moción de censura contra Ribó por "justificar la violencia"

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha anunciado este lunes que propondrá al PSPV y al PP presentar una moción de censura contra el alcalde, Joan Ribó, por "justificar la violencia" con sus declaraciones sobre las protestas y la actuación policial a raíz de la detención y encarcelamiento de Pablo Hasél.

"Ribó (Compromís) merece una moción de censura, nunca ha sido el alcalde de todos los valencianos, sólo ha sido el alcalde de sus votantes, pero el detonante para nosotros han sido sus últimas declaraciones justificando la violencia", ha denunciado en un comunicado, advirtiendo que "no puede ser alcalde de Valencia ni un minuto más".

Por ello, el grupo 'naranja' planteará la moción de censura al PSPV como socio de gobierno y al PP como principal partido de la oposición, "con toda la generosidad de un partido de centro y con todo el sentido de estado de un partido de centro".

Giner ha garantizado que los seis concejales de Ciudadanos apoyarán "a cambio de acuerdos programáticos" tanto al PSPV como al Partido Popular para que se presten a ello y "quiten a este alcalde de Valencia".

"Si Ribó sigue siendo alcalde es porque PP y PSOE quieren", ha recalcado, y ha urgido a que los dos partidos "tengan sentido de estado en estos momentos de gravedad para Valencia y se pongan de acuerdo para ver quién sustituye a Ribó".

Precisamente este lunes, el grupo municipal del PP ha exigido la dimisión del primer edil por sus palabras sobre el rapero y ha anunciado que llevarán al pleno su reprobación por "atacar" a la Policía Nacional.

Joan Ribó, por su parte, ha reiterado respecto a las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél que "la actuación de la Policía debe ser proporcionada a la situación", al tiempo que ha indicado que decir esto no implica ni defenderlo "ni no defenderlo". "Ni me resulta excesivamente amable ni empático", ha dicho en rueda de prensa.