Cs propone una reforma del Estatuto para incluir la circunscripción electoral única

Publicado 04/10/2018 11:59:11 CET

Sánchez asegura que aún no ha pensado si se presentará a las primarias para ser candidata a la Generalitat

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) presentará este mismo jueves en Les Corts Valencianes una propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía para incluir la circunscripción única electoral, ha informado su portavoz, Mari Carmen Sánchez, que ha señalado que si la cámara apoya esta iniciativa ellos darán luz verde a la reforma de la ley electoral, que entre otras cuestiones contempla la rebaja de la barrera electoral del 5 al 3 por ciento.

En un encuentro con los medios, Sánchez ha explicado que han estado intentando negociar "hasta el último momento" la reforma de la ley electoral con los partidos del Botànic para incluir en ella esta circunscripción única, pero no lo han conseguido, por lo que han decidido lanzarse "a la piscina" con esta iniciativa para reformar el Estatuto, que necesita la firma de al menos otro grupo para tramitarse.

Según ha explicado, han contactado con Podemos pero este grupo ha puesto como condición el voto a favor de Cs a la reforma de la ley electoral, un "chantaje" que no pueden admitir, ya que según les han comunicado los letrados, no se puede aprobar esta ley con una referencia -incluso vía disposición transitoria- a una reforma del Estatuto que no estaría aún aprobada, constituyendo pues un "Frankenstein legislativo", ha dicho la portavoz.

Sánchez ha incidido en que la posición de su grupo es clara y ha invitado al resto a sumarse a su iniciativa: "Una vez aprobada la reforma del Estatuto aprobaremos la ley electoral". No obstante, ha indicado que Cs ha defendido siempre esa circunscripción única, para que "no salga más caro un voto en un territorio que en otro", y han sido los partidos del Botànic los que "han cambiado".

Ha indicado que "hay tiempo" para que pueda aprobarse de cara a las elecciones de 2019 porque tras el registro podría, con la firma necesaria, incluirse en un pleno este mismo mes y por la vía de lectura única. El grupo de Cs en el Congreso ya le ha prometido el voto a favor y la aprobación dependería, entonces, "de PSPV, Compromís y Podemos".

Por otra parte, también ha avanzado la intención de su grupo de "meter toda la presión" para "desbloquear" en Les Corts la eliminación de aforamientos políticos, una cuestión que entró a la cámara hace un año. Ahora, ha indicado, "lo importante es que empiece el proceso".

Respecto al debate generado en torno al futuro de las diputaciones, Mari Carmen Sánchez ha reiterado que Cs cree que "deben desaparecer" y proceder a la "reubicación de competencias y trabajadores", que son "muy necesarios", así como "replantear" el papel del Senado, de modo que los propios presidentes autonómicos pudieran hablar allí directamente.

Por último, preguntada sobre si se plantea presentarse a las primarias de la formación para ser candidata a la Generalitat en 2019, ha asegurado que aún no lo sabe y que aún tiene tiempo para hacerlo hasta el mes de enero, cuando están previstas las primarias en Ciudadanos. "Tenemos por delante tres meses con los presupuestos, en los ratos libres pensaré si me presento", ha señalado.