CSIF apunta a "problemas de alta temporalidad, ratios elevadas y centros afectados por la dana" en el inicio de curso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica que el curso escolar en la Comunitat Valenciana "arranca de nuevo con los mismos problemas estructurales: elevada temporalidad, ratios excesivas, déficit de plantilla, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de profesorado". A ello se suma "el exceso de carga burocrática derivada de la Lomloe, que resta tiempo a la atención educativa del alumnado" y centros aún afectados por la dana.

En un comunicado, el sindicato reclama "un plan estratégico de infraestructuras que sustituya al Plan Edificant y ponga fin a los retrasos en la construcción y mejora de centros".

La organización también exige "la mejora de las condiciones laborales del profesorado, con reducción de ratios, garantía del pago de tutorías, refuerzo de plantillas y un impulso decidido a la Formación Profesional y al resto de etapas educativas". Asimismo, pide "medidas urgentes para los centros afectados por la dana, con una actuación rápida que garantice la normalidad en las aulas".

Entre las reivindicaciones de CSIF también figura un acuerdo que "aleje a la Educación de vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema, mejorar la inversión educativa hasta alcanzar el 7 por ciento del PIB, Estatuto Docente y el aumento de retribuciones y reducción de ratios y horario lectivo".

En este sentido, espera que la reunión con el Ministerio de Educación desde la nacional, el próximo día 23 sobre el Estatuto Docente, "sirva para avanzar en la mejora de las condiciones del profesorado".