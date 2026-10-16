CSIF llevará al juzgado un proceso de selección de la APV al considerar sus bases "a medida de un perfil predeterminado"

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VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

CSIF está preparando una demanda ante el Juzgado de lo Social contra las bases de un proceso de selección de un puesto de jefatura de mantenimiento e instalaciones en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), ya que considera que podrían estar configuradas "a la medida de un perfil predeterminado (convocatoria "ad personam").

El sindicato presentó un recurso de reposición contra la resolución por la que se aprobaban las bases del procedimiento de selección, que la APV suspendió cautelarmente debido a este escrito y a otro del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Transcurrido el plazo para resolver el recurso, y mientras el procedimiento sigue suspendido, CSIF trabaja para dar el siguiente paso y acudir a la vía judicial, según han confirmado a Europa Press fuentes de la central sindical.

En concreto, se trata de un proceso de selección intraportuaria de un puesto de jefatura de mantenimiento e instalaciones. El 20 de julio de este año se publicó en el portal de la APV el documento --con firma de la presidenta de la entidad, Mar Chao-- de las bases. El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el 1 de septiembre de 2026, pero un día antes, el 31 de agosto, se publicó una resolución de la Presidencia de la APV por la que se acordaba la suspensión cautelar del procedimiento de selección hasta que se dictase resolución expresa sobre dos recursos de reposición interpuestos a fecha 31 de junio por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y por CSIF.

La resolución de la APV recoge que el recurso del órgano colegial se basa en la diferencia de puntos en la evaluación de méritos. Estar en posesión de la titulación de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, o equivalente, otorga 20 puntos, pero la titulación de Ingeniero/a superior Industrial proporciona 10 puntos diez puntos a los candidatos. El órgano colegial entendía que esta diferencia podía impedir a candidatos con Ingeniería Industrial alcanzar los puntos necesarios para acceder a la entrevista o alterar el orden final.

Por su parte, CSIF ha presentado un recurso de reposición, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que denuncia la "configuración de la convocatoria a la medida de un perfil predeterminado (convocatoria 'ad persona')", así como la creación de un puesto "cuyas funciones se solapan con las de unidades ya existentes y provistas" y la "acumulación de requisitos y méritos de perfil único".

"ATENCIÓN A UNA PERSONA CONCRETA"

Por un lado, la central sindical señala que las funciones descritas de este nuevo puesto "ya están atribuidas, de forma expresa y nominativa, a unidades organizativas existentes y provistas dentro de la Subdirección de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación". Esto, a su parecer, "refuerza la apariencia de que el puesto se ha configurado en atención a una persona concreta y no a las necesidades del servicio".

CSIF añade que en las bases se incluyen una serie de restricciones que "estrechan de tal modo el perfil del aspirante que resultan difícilmente compatibles con la exigencia de generalidad y abstracción". Así, cita la exigencia de experiencia de jefatura acreditada únicamente en el sector público y un baremo de titulaciones que reserva la máxima puntuación a una única ingeniería, a su juicio "no acorde a las funciones".

También destaca, entre otros aspectos, el hecho de que se exija que el candidato se encuentre "en activo", pero la exclusión "sin justificación" al propio personal laboral fijo del sistema portuario en situación de excedencia u otras asimiladas.

El recurso de CSIF llama la atención sobre que las bases de la convocatoria exigen como requisito tres años de experiencia "en administración, organismo o ente de derecho público" realizando labores de jefatura de obras, conservación, dirección de proyectos y gestión de instalaciones (Base IV, requisito 6). Así, critica la exclusión de quien acredite idéntica experiencia en el sector privado. Una cuestión que, según el sindicato, contraviene la doctrina del Tribunal Supremo.

"SOBREVALORACIÓN DE UNA TITULACIÓN"

Asimismo, se pone el foco también en el "baremo de formación arbitrario y desproporcionado" por la "sobrevaloración de una única titulación (Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos), infravaloración de la Ingeniería Industrial y exclusión de toda puntuación al resto de titulaciones técnicas habilitantes".

"Los 20 puntos reservados a una única titulación equivalen a la mitad del máximo de la fase de formación (40) y a una quinta parte de la puntuación total del proceso (100), y superan por sí solos el diferencial que separa a la mayoría de los aspirantes", expone el recurso, antes de poner de relieve la "ausencia de justificación objetiva" para esta forma de baremar la formación.

CSIF también incide en que se elige el sistema de concurso de méritos "sin la motivación exigida por el Procedimiento marco". Por otro lado, critica que se configure la entrevista personal como "fase autónoma, determinante y sin criterios objetivos", lo cual considera una "infracción del Procedimiento marco y de la doctrina sobre discrecionalidad técnica".

Apunta además que las bases no publican baremo, criterios de valoración ni parámetros objetivos para la calificación de la entrevista, que "queda encomendada al propio Tribunal --integrado íntegramente por personal de la APV nombrado por la Presidencia convocante--, sin intervención de expertos externos".

Otras cuestiones señaladas en el recurso son la "inseguridad jurídica y arbitrariedad" que implica el requisito de aptitud psicofísica, sin cuadro médico de exclusiones y reconocimiento médico indeterminado.

"GESTIÓN ERRÁTICA"

Asimismo, CSIF también pone de manifiesto que el régimen del plazo de presentación de solicitudes es "contrario al Procedimiento marco y a la LPAC", debido a la "aplicación inmotivada del plazo excepcional de diez días hábiles y ulterior rectificación confusa del plazo por órgano manifiestamente incompetente (comunicado de la Secretaría del Tribunal de 20 de julio de 2026)".

El sindicato hace referencia así a un comunicado publicado el mismo día en que salieron las bases, en el que se indica que el plazo de presentación de solicitudes finaliza en diez días hábiles a partir del 20 de julio, y a renglón seguido añade que finalizará el 1 de septiembre. "Esta gestión errática del elemento más básico del proceso constituye un indicio adicional de que el procedimiento no se conduce conforme a criterios objetivos y previamente definidos, sino en función de conveniencias sobrevenidas", expone CSIF en su recurso.

Por todo ello, CSIF pedía declarar la nulidad de pleno derecho de las bases, dejar sin efecto el proceso selectivo y la suspensión cautelar del proceso, que está ahora mismo en vigor. Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que el siguiente paso es acudir a los tribunales, transcurrido más de un mes desde la interposición de su recurso de reposición y ante la falta de resolución del mismo.

Por su lado, fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia consultadas por Europa Press han declinado realizar valoraciones "dado que de momento el proceso está suspendido cautelarmente".