CSIF reclama apoyo psicológico y mejores condiciones laborales un año después de la dana

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado apoyo psicológico y mejores condiciones laborales para garantizar el mejor servicio público a nuestros ciudadanos, un año después de la dana, que afectó gravemente a la provincia de Valencia y se saldó con 229 víctimas mortales.

También, CSIF reconoce la labor "ejemplar" de todos los profesionales que estuvieron en primera línea: policías locales, bomberos, sanitarios, forenses, personal de emergencias, así como miles de ciudadanos "que salieron a la calle para ayudar a sus vecinos entre el barro y la desesperación", ha recalcado la entidad sindical en un comunicado.

Así, la entidad ha recalcado que la solidaridad y la entrega fueron "el rostro más humano de aquellos días tan difíciles". Numerosos vecinos continúan con sus viviendas y comercios sin reparar, negocios que no han vuelto a poder abrir y ayudas "insuficientes" para recuperar sus vidas. Por ello, el sindicato reitera la necesidad de programas estables de atención psicológica presencial, gratuita y prolongada.

"Reclamamos la puesta en marcha de unidades de apoyo especializadas, no solo para los afectados directos, sino también para los profesionales que intervinieron y que aún sufren secuelas", ha subrayado.

El sindicato, coincidiendo con este primer aniversario de la dana, considera "necesario promover una reflexión" sobre el papel que juegan los empleados públicos en la prestación de servicios a los ciudadanos, "en el respaldo social y en la atención a emergencias como ocurrió en este desastre, y en definitiva, en los momentos más críticos que ha atravesado la sociedad española".

MEJORAR CONDICIONES LABORALES

En este sentido, los responsables políticos, a su juicio, deben realizar una apuesta por mejorar sus condiciones laborales para garantizar el mejor servicio a los ciudadanos: "Plantillas suficientes y correctamente dimensionadas en todos los sectores implicados (bomberos, sanitarios, forenses y emergencias), además de una coordinación entre administraciones para poder mejorar la capacidad de respuesta y garantizar la seguridad de los ciudadanos, entre otros aspectos", ha explicado.

El sindicato, además, ha apostado por reflexionar sobre el valor de los servidores públicos en la prestación de servicios, el apoyo social a nuestros ciudadanos y su adecuado reconocimiento profesional.

"Desde CSIF recordamos que los empleados públicos tienen las retribuciones congeladas desde principio de año y pese a ello, su compromiso, profesionalidad y entrega no han disminuido, todo lo contrario. Una vez más, han demostrado ser un ejemplo de esfuerzo y dedicación, enfrentándose con valor y responsabilidad a situaciones de adversidad extrema, como la del pasado 29 de octubre", ha destacado.

Por tanto, la entidad ha apuntado que "es de justicia que tengan una carrera profesional y unas condiciones retributivas acordes al papel que juegan en la sociedad".

"Finalmente, reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a las personas afectadas y a sus familias, solicitamos soluciones efectivas para aquellas que aún necesitan apoyo y garantizar la memoria de aquellas que han perdido sus vidas y que siempre estarán presentes en el recuerdo de valencianos y del conjunto de la sociedad española", ha zanjado.