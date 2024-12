Un cuarteto de cuerda interpretará las canciones de 'Los Bridgerton' a la luz de las velas en el Westin

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un cuarteto de cuerda local interpretará las canciones de la serie 'Los Bridgerton' a la luz de las velas en un evento Candlelight en el hotel The Westin Valencia que se desarrollará durante varias fechas en febrero y marzo.

Esta experiencia musical y multisensorial en vivo reunirá los éxitos de la serie de Netflix y Shondaland en un enclave iluminado y decorado con miles de velas y flores que trasladarán a los asistentes a la era de la regencia inglesa, avanzan los organizadores.

Sonarán canciones como 'Bad guy' de Billie Eilish, 'thank u, next' de Ariana Grande, 'Give me everything' de Pitbull, Afrojack, Ne-Yo y Nayer o 'Cheap thrills' de Sia.

Las fechas para estas actuaciones en València serán los días 6, 13 y 27 de febrero y 7 y 9 de marzo, con dos pases por jornada a las 19 y 21 horas. Las entradas se pueden comprar desde 16 euros en 'https://feverup.com/m/258355'.

Otras ciudades como Madrid, Manchester, Sídney, Berlín, Roma o Río de Janeiro también acogerán estos eventos Candlelight, una serie de conciertos en vivo, producidos por Fever y diseñados para "democratizar el acceso a la música clásica", con obras tanto de compositores clásicos como Vivaldi, Mozart o Chopin, como interpretaciones de éxitos de artistas contemporáneos como Queen, ABBA, Coldplay o Ed Sheeran.