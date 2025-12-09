Cuatro autores llevan al Rialto las lecturas dramatizadas del VIII Laboratorio Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera

El IVC presenta en el Teatre Rialto de València las lecturas dramatizadas del VIII Laboratorio 'Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera' - GVA

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Rialto de València acoge, del 10 al 21 de diciembre, las lecturas dramatizadas del VIII Laboratorio de dramaturgia 'Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera'.

Los cuatro autores que han participado en esta edición del laboratorio son Lidia Cárdenas, Eva Mir, Carlos Ruiz y Gabriel Ochoa, y han contado con Paco Zarzoso como tutor y con la dramaturga, autora y directora escénica, ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática 2025, Victoria Szpunberg, como mentora externa, informa el Institut Valencià de la Música (IVM).

Estas cuatro propuestas se suman ya a las de los 33 autores valencianos que desde el 2018 han pasado por este laboratorio. Las cuatro propuestas fueron escogidas entre 63 presentadas que tenían como temática Eros y Tánatos.

Uno de los grandes ejes de la dirección adjunta de Artes Escénicas es el soporte a la creación, para lo que cuenta con diversos proyectos como las producciones propias, laboratorios de dramaturgia, laboratorios de investigación, residencias o el recientemente creado, programa Inèdits. Además, en proyectos como Ínsula Dramataria, el IVC cuenta con el trabajo de actores, directores y otros profesionales de las artes escénicas valencianas.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, ha manifestado que estas lecturas dramatizadas "representan un impulso fundamental para el tejido escénico valenciano".

"A través de ellas permitimos que nuestros autores y autoras creen desde la calma necesaria que requiere cualquier proceso artístico y ofrecemos un espacio para testar la puesta en escena de sus textos. Con Insula Dramataria, no solo damos voz a autorías contemporáneas, sino también al talento de actores, directores y profesionales de las artes escénicas que conforman los equipos artísticos y técnicos", añade.

El Laboratorio de Dramaturgia 'Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera' tiene el objetivo de estimular la escritura teatral y potenciar la dramaturgia viva valenciana. Para ello el proyecto propone generar unas condiciones óptimas de trabajo, así como compartir el proceso de escritura realizando reuniones conjuntas con otros autores y profesionales escénicos y generar así un proceso más creativo.

CALENDARIO

La primera lectura se podrá ver los días 10 y 11 de diciembre. Se trata de 'Happy meal', de Carlos Ruiz Herrero, dirigida por Xavo Giménez e interpretada por Leo de Bari, Resu Belmonte, María Maroto, Alberto Martín de Miguel y Mireia Pérez.

El 13 y 14 de diciembre se podrá ver la lectura de 'La platja dels alemanys', de Gabi Ochoa, dirigida por Rafael Calatayud e interpretada por Álvaro Báguena, Sergio Caballero, María Covadonga, Bruno Tamarit y Rebeca Valls.

'Voraz', de Lidia Cárdenas, se podrá ver el 17 y 18 de diciembre. Está dirigida por Ruth Palonés e interpretada por María del Plata Bertasi, Silvia Collado Baeza, Sonia Gómez, Jimena Serrano y Alexia Suárez Almonacid.

Por último, el 20 y 21 de diciembre serán las lecturas de 'Los que miran', de Eva Mir, dirigida por Cristina Fernández Pintado e interpretada por Óscar Lasarte y Marina Mulet.

Las entradas para las lecturas dramatizadas son gratuitas y se pueden solicitar en taquillas del teatro o en la taquilla online del IVC.