Cuerpo recalca que el Consorcio de Seguros ha pagado 3.600 millones por la dana y prevé desembolsar 1.200 millones más

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside la Conferencia Sectorial de Comercio (Consejo Interterritorial de Internacionalización), en el Palau de la Generalitat en València. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha resaltado que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha pagado 3.600 millones de euros a afectados por la dana, al atender o gestionar el 97,5 por ciento del total de solicitudes, y prevé que el desembolso total sea de 4.800 millones, 1.200 más que actualmente.

Así se ha manifestado este miércoles el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en la Delegación de Gobierno en València, al ser preguntado por las indemnizaciones del Consorcio de Seguros por la dana.

En concreto, Cuerpo ha detallado que el Consorcio ha desembolsado ya 3.600 millones y ha gestionado o atendido el 97,5%, una cifra "importante" respecto al total de 240.000 recibidas. Ha precisado que, del total de solicitudes, les quedan 6.000 por atender, de las que "1.400 han entrado en los últimos 90 días", lo que considera que muestra que "siguen llegando y seguimos respondiendo".

Al respecto, ha desgranado que en materia de automóviles han gestionado el 90% de las solicitudes, en vivienda, entre el 97 y 98%, y en las empresas alcanzan el 92% del total de soluciones gestionadas, con "más del 80% con pagos finales, donde se ha llevado a cabo el pago de la totalidad de la indemnización".

Asimismo, ha señalado que estiman que el desembolso total por parte del Consorcio alcance los 4.800 millones. De los 1.200 millones restantes, "en torno a 900 millones se corresponden con apenas 400 expedientes, por lo que el 0,16% del total de expedientes supone el 30% del total del coste".

En este sentido, ha apuntado que son "los grandes expedientes, las grandes industrias donde todavía queda ese espacio, aunque muchas de ellas tienen un pago parcial para rellenar estos grandes pagos, todos ellos mayores o muy por encima del millón de euros".

En la misma línea, ha agregado que la casuística es "muy diversa" y ha precisado que el Consorcio debe hacer frente a "pagos asociados a recursos que no ha podido generar la empresa porque el negocio se ha paralizado". "Esto muchas veces de las propias polizas de indemnización de seguros requiere esperar por lo menos un año para hacer una evaluación de costes asociados a este concepto", ha afirmado.

No obstante, ha asegurado que están "trabajando al máximo y poniendo el acento en los grandes expedientes" para "avanzar en la recuperación" del tejido productivo.

Cuestionado por las ayudas a autónomos, Cuerpo ha señalado que están realizando un análisis detallado de la economía de la Comunitat Valenciana un año después de la dana, que presentarán antes del 29 de octubre, para "tener una idea exacta de la situación de autónomos, otros empresarios y de la actividad económica en las zonas más afectadas" por las inundaciones.

El ministro ha expresado que "los datos respecto al cese de la actividad han ido decreciendo de manera muy significativa", pero ha recalcado que el análisis realizará un diagnóstico "muy claro" de la situación y para trabajar a futuro. "Creemos que es el momento perfecto para tomar el pulso a la situación y valorar posibles necesidades que se tengan", ha subrayado.