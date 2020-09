Cultura augura que Enguita será una "excelente" directora del IVAM: "Méritos tiene de sobra"

Tamarit admite que le hubiera gustado "más competencia" y atribuye las escasas candidaturas a la complicada situación por la pandemia

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, ha augurado este martes que Nuria Enguita será una "excelente" directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) porque "méritos tiene de sobra", aunque ha admitido que le hubiera gustado que hubiera tenido "más competencia" en el concurso para acceder al cargo, al que únicamente se presentaron dos candidaturas.

En su opinión, la complicada situación generada por la pandemia de la Covid-19 ha hecho mella en la presentación de candidaturas. "Puede haber influido el momento en el que se ha hecho, porque todos estábamos centrados en otras cosas y la gente tenía un poco de dolores de cabeza", ha comentado.

En todo caso, Tamarit ha querido subrayar que "el concurso se ha hecho con todas las garantías del mundo, con una comisión de gente experta absolutamente mayoritaria en que la Administración tenía un 25% del total". Finalmente, "la conclusión ha sido que Nuria Enguita --actual directora de Bombas Gens-- tiene todos los requisitos para poder ser directora del IVAM y por tanto desde la Conselleria va a trabajar codo con codo" con ella.

La secretaria autonómica ha realizado estas declaraciones tras la presentación de las nuevas intervenciones de la línea artística IVAM PRODUCE, acto al que finalmente el actual director del museo, José Miguel G. Cortés --que dejará de estar al frente de la institución la próxima semana--, no ha podido asistir.

EL PLAZO "NO HA SIDO PRECIPITADO"

El tiempo que se ha dado para concursar a la dirección del IVAM "es el que se suele dar" y que todas las convocatorias de este tipo tienen "más o menos el mismo plazo", ha defendido Tamarit. Además, ya incluso antes de sacar la convocatoria se han dado "muchas pistas" de por donde irían las bases, ha apuntado.

La secretaria autonómica de Cultura ha asegurado que "no ha sido una cuestión precipitada" y que se ha dado a conocer que José Miguel G. Cortés no continuaría al frente del IVAM cuando han estado "seguros de que no podía ser otra cosa. Antes no podía hacerse público, porque nadie éramos conocedores de que finalmente es imposibilidad existía", ha puntualizado.

Además, Tamarit considera que aspirar a la dirección del IVAM "no es una decisión que se tome de ahora para ya y que lo tengas que hacer todo nuevo", sino que "ya tienes una idea para esa institución" y aunque no se conozca la ubicación de la futura subsede para la ampliación del museo, los datos que tenían los candidatos "son los mismos que sabe todo el mundo: que es un nuevo espacio que estará ubicado en la ciudad de València y que tendrá a partir de 600 m2".

NUEVO CONSEJO ASESOR, ENTRE LAS PRIMERAS TAREAS

En cuanto al Consejo Asesor del IVAM, --que dimitió en bloque al no prorrogar Cultura a José Miguel G. Cortés al frente del museo--, Raquel Tamarit ha señalado que "una de las primeras cosas que tendrá que hacer la nueva dirección es proponer a su Consejo Asesor". Un consejo asesor en una institución como esta "es fundamental", ha concluido.