Cultura.- El Consorcio del Cid, presidido por la Diputación de Valencia, convoca un nuevo Premio de Literatura de Viajes

Actualizado 27/01/2010 16:11:57 CET

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Camino del Cid, presidido desde el pasado mes de diciembre por el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha convocado una nueva edición del Premio de Literatura de Viajes Camino del Cid, según informó hoy la corporación provincial en un comunicado.

Asimismo, indicó que se trata de "un prestigioso galardón que tiene como finalidad divulgar este importante género literario entre sus potenciales lectores y reivindicar el Camino del Cid, no sólo como espacio geográfico e histórico, sino también como literario". Recordó, en este sentido, que "la ruta está basada en el Cantar de Mio Cid, poema épico que narra el viaje de Rodrigo Díaz a través de la España medieval".

El diputado de Turismo en la Diputación de Valencia, Isidro Prieto, comentó respecto a esta convocatoria que "para la institución provincial y para el Patronato Provincial de Turismo, es una gran satisfacción presentar este importante certamen literario" en el año en el que esta corporación provincial ostenta la presidencia del Consorcio del Camino del Cid.

"Actividades como la convocatoria de este certamen literario contribuyen a la difusión y proyección internacional de este itinerario turístico-cultural", destacó Prieto, que anunció que durante este año se tratará de "dar un importante impulso a esta ruta".

El Premio de Literatura de Viajes Camino del Cid es, en su género, el galardón más importante de Europa, tal como han reconocido prestigiosos escritores de literatura de viajes, señaló la institución provincial.

Igualmente, comentó que se trata de un galardón único ya que, por un lado, premia un título ya editado y, por otro, cuenta para la selección de los finalistas con las librerías de las ocho provincias por las que discurre el Camino del Cid. Este año, además, se contará con la participación de librerías especializadas en el sector.

La acogida que registraron las dos primeras convocatorias acredita el éxito del certamen, que nació con el objetivo de convertirse en una de las grandes citas literarias del panorama editorial español, señaló la Diputación de Valencia.

La convocatoria de este galardón está avalada además por una importante dotación económica, agregó. En esta edición, la tercera, se otorgará un único premio de 13.000 euros a la obra ganadora. De esta cantidad, 10.000 euros serán para el autor y los 3.000 restantes para la editorial responsable de la publicación.

El Consorcio Camino del Cid contará con un jurado independiente de reconocido prestigio por su trayectoria narrativa y viajera que será el encargado de escoger la obra ganadora, cuyo título se dará a conocer antes del 30 de mayo, según la institución provincial.

Por otra parte, y con el objetivo de que el libro premiado tenga más recorrido en las ferias y otros eventos literarios, se ha decidido recortar el plazo de presentación de títulos, de modo que el 28 de febrero próximo será el último día de admisión de ejemplares.

Asimismo, se amplía el número de obras finalistas, de seis a ocho. A esto se suma la decisión de poner en marcha otras iniciativas complementarias a la convocatoria. En este sentido, la página web del Consorcio Camino del Cid activará en breves fechas una sección de reseñas de literatura de viajes y, además, se realizará un concurso literario para todas aquellas personas que accedan a la web.

COMIENZOS EN 2007

El Premio de Literatura de Viajes Camino del Cid inició su andadura en 2007. El Consorcio Camino del Cid quiso contar desde un primer momento con expertos de reconocido prestigio para escoger el libro ganador, según la Diputación de Valencia.

En las dos anteriores ediciones el jurado de este galardón ha estado presidido por el escritor Javier Reverte que, junto con otras personalidades, ha conseguido situar al galardón en un importante lugar.

En 2008, se hizo con el premio el escritor, corresponsal del periódico El Mundo, David Jiménez, con el libro 'Hijos del Monzón', editado por Kailas. Por otro lado, en 2009 obtuvo esta distinción el británico Rory Stewart, con el libro 'La huella de Babur. A pie por Afganistán (The places in between)', editado por Alcalá Grupo Editorial.