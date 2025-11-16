Cultura destina 1,85 millones en ayudas a proyectos culturales y artísticos que preserven las tradiciones populares

Archivo - Imagen de archivo de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. - CSIF - Archivo

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado en el DOGV la resolución por la que se destinan 1.847.666 euros en ayudas para financiar la organización de 131 proyectos culturales y artísticos y para la preservación de las tradiciones populares durante 2025, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La convocatoria cuenta con dos modalidades: la modalidad A está dirigida a las asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones privadas que tengan como finalidad la promoción del arte y la cultura, a las que se ha concedido 1.594.035 euros para un total de 124 iniciativas.

Por otra parte, la modalidad B está dirigida a las entidades públicas o privadas que hayan suscrito algún convenio de colaboración con la Conselleria en los últimos diez años por la programación de las aulas de la tercera edad, a las que se destinará 253.631 euros en subvenciones a siete entidades promotoras.

En ambos casos las ayudas están dirigidas a colaborar en la organización de actividades realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Todas las actividades subvencionadas han sido realizadas dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, a excepción de las organizadas por los centros valencianos en el exterior reconocidos por la Generalitat.

Entre las actividades subvencionadas se encuentra la organización de exposiciones, congresos, seminarios, jornadas, rutas e itinerarios culturales o la edición de publicaciones, así como otras acciones propias de la expresión de aspectos de la historia y del patrimonio cultural inmaterial valenciano.

Entre estas expresiones se contempla los usos sociales, romerías y actos festivos; representaciones, recreaciones o conmemoraciones de acontecimientos o personajes con especial relevancia en la historia local o colectiva del pueblo valenciano; o las actividades, usos y técnicas representativas del folklore y las tradiciones.

También se incluyen las manifestaciones de música, danza o teatro tradicional; la difusión de las tradiciones y expresiones orales como cuentos, adivinanzas, canciones o poemas; las manifestaciones religiosas populares arraigadas en la tradición de la Comunitat Valenciana o las técnicas artesanales tradicionales.

En cuanto a los gastos subvencionables son aquellos que están generados exclusivamente para la organización de la actividad, a excepción de los ocasionados por inversiones o adquisiciones patrimoniales y la compra de material inventariable.

Entre ellos se encuentra el pago del caché de las compañías de teatro, grupos musicales o músicos; las retribuciones de los ponentes y participantes en conferencias y debates; los proyectos de contenidos e instalación de exposiciones; el pago a personal técnico y equipos humanos suplementarios o los gastos de difusión, publicidad, impresión y contratación de medios de comunión, entre otros.