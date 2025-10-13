Cultura destina 80.000 euros al Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas para mejorar la formación

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado la resolución por la que se concede una subvención directa de 80.000 euros al Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana para la realización de actividades de apoyo a los servicios de las bibliotecas durante 2025.

En concreto, las ayudas contribuyen a la mejora profesional de los bibliotecarios y documentalistas que prestan su servicio en las bibliotecas municipales, así como para impulsar las actividades que se realizan en ellas.

Estas ayudas responden al objetivo de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo que tiene entre sus competencias garantizar una adecuada preservación y difusión de los bienes que integran el patrimonio bibliográfico y documental valenciano, del cual son depositarias las bibliotecas de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana es la entidad pública de representación de esta profesión, encargada de promover y desarrollar la formación profesional y fomentar el perfeccionamiento técnico, científico y cultural del colectivo colegiado, organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos que sean de interés para las personas colegiadas, entre otras funciones.

En este sentido, la ayuda de la Conselleria tiene un carácter singular derivado del carácter excepcional y único de la entidad solicitante, y atendiendo al proyecto presentado por el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana y la finalidad de la Generalitat de realizar actividades de apoyo a las bibliotecas municipales para fomentar la mejora profesional de los bibliotecarios y documentalistas.

En concreto, la ayuda concedida por la Generalitat está destinada a financiar los gastos derivados de la realización de actividades formativas dirigidas al ámbito de interés de los bibliotecarios y documentalistas municipales, con el objetivo de fomentar la mejora profesional e impulsar sus actividades en las bibliotecas municipales, detalla la administración autonómica en un comunicado.

Para ello, se pone a su alcance recursos de información que puedan ser interesantes para su trabajo y que se articulan a través de cursos, talleres, jornadas y encuentros.

VIII JORNADA VALENCIANA DE DOCUMENTACIÓN

Entre estas actividades se incluye la preparación de la VIII Jornada Valenciana de Documentación, que se celebrará en febrero de 2026; la organización de las jornadas de difusión intercomarcales 'Punto de encuentro' celebradas en la Biblioteca Municipal de Oliva o el encuentro de profesionales bibliotecarios 'Colegio en ruta' que este año se celebra en Xàtiva.

Otras actividades promovidas por el colegio durante este ejercicio son la IV Jornada Valenciana Bibliotecarios Escolares celebrada este verano en València y la organización de los Premios Samaruc de literatura infantil y juvenil, con los que se reconoce las obras escritas en este género literario escritas en valenciano.

La Generalitat apoya también con esta ayuda directa la preparación de una jornada con temática relacionada con la Inteligencia Artificial aplicada a las bibliotecas, que está previsto se celebre a principios del próximo año 2026.

Asimismo, esta ayuda se destina a sufragar los gastos derivados de la colaboración y participación del Colegio en diferentes comisiones de carácter técnico.