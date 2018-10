El erotismo de 'La rendición' llega a Espai Rambleta con el estreno teatral de Sigfrid Monleón

Publicado 26/12/2013 17:16:56 CET

VALENCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Espai Rambleta de Valenciana pone en escena, los días 27 y 28 de diciembre, 'La rendición", el estreno teatral de Sigfrid Monleón que adapta a las tablas las memorias íntimas de Toni Bentley. Se trata de "un atrevido y descarado relato erótico -'Memorias', lo tituló su autora-, que la actriz Isabelle Stoffel, nacida en Suiza, pero residente en España, convirtió en monólogo teatral".

Lo estrenó, con dirección de Sigfrid Monleón, y es una coproducción del Centro Dramático Nacional y la compañía Traspasada. Tras su paso por el Fringe de Edimburgo y el Teatro Maipo de Buenos Aires, ya está confirmado que la obra estará el próximo año en el Off Broadway, desta an desde el espacio cultural valenciano.

La obra cuenta la historia de una bailarina atea que ve la "luz" a través de la sodomía. Iniciada por uno de sus amantes en la experiencia erótica de la extrema sumisión, descubre la dicha que se encuentra al otro lado de las convenciones, con sus riesgos, absurdos y perdidas inevitables, explican.

Cuando Isabelle Stoffel se decidió a adaptar la novela, se centró en la historia de la protagonista, una bailarina, con una brillante carrera, que aspira a las más altas metas profesionales. Al ver que las mejores bailarinas de su compañía son creyentes y que la fe les ayuda a superarse, asume una identidad difícil: la del ateo que ansía creer pero no puede.

"Así, la bailarina llega a conocer a Dios pero no en el escenario teatral, donde lo buscaba ansiadamente, sino en el escenario sexual. El sexo anal, como un acto sagrado, le ofrece una verdadera resolución espiritual. La entrada por la salida le lleva al paraíso", añaden responsables de la producción.

'La rendición' es el debut de Sigfrid Monleón como director teatral, tras haber dirigido las películas 'La isla del holandés' (2001), 'La bicicleta' (2006), 'El cónsul de Sodoma' (2010), la cinta para televisión 'Síndrome laboral' (2004) y los documentales 'Karlitos' (2004), 'El último truco/Emilio Ruiz del Río' (2009) y 'Ciudadano Negrín' (2011).

PROTAGONISTA

Isabelle Stoffel, la protagonista de la función, también se ha encargado de la adaptación teatral de la obra homónima de Toni Bentley, traducida a 18 idiomas y reconocida con la mención de Notable Book of the Year por el New York Time. Stoffel ha actuado en el Stadttheater de Lucerna, en el Stadttheater de Berna, en Bélgica con el Teatro de los Sentidos y en Berlín con 'Nico and the Navigators y caravannes' de Pamela Dürr.

Tras protagonizar la serie de televisión alemana 'Hinter Gittern', en España ha participado en películas como 'Sobre el arco iris', 'Un franco 14 pesetas', 'Ispansi', 'El cónsul de Sodoma' o 'La mujer sin piano' y en montajes teatrales de Jonás Trueba, Pamela Dürr, Carlos Bernal y Ángel G. de la Aleja.

'La rendición' se estrenó en diciembre de 2011 en la sala grande del Microteatro Por Dinero, la sala de moda de escena off madrileña, donde se prorrogó durante los meses de enero y febrero de 2012, colgando en todas sus sesiones el cartel de completo. La obra también se incluyó en la programación de la temporada 2012/2013 del Centro Dramático Nacional, en el teatro María Guerrero (Sala Princesas), con funciones de martes a domingo del 18 de enero al 17 de febrero de 2013, y su estreno mundial en inglés se realizó en el Festival Edinburgh Fringe en Reino Unido, donde se mantuvo en cartel del 31 de julio al 26 de agosto de 2013.

Tras su paso por el Teatro Maipo de Buenos Aires, llega a Espai Rambleta a finales de año y ya está confirmado que el próximo año estará en el Off Broadway, concretamente en el Clurman Theater de la 42nd Street de Nueva York.