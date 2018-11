Cultura estudiará la disponibilidad de sus espacios para acoger el espectáculo de Dani Mateo cancelado en València

Publicado 08/11/2018 20:38:45 CET

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana estudiará la disponibilidad de sus espacios, que gestiona a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), para acoger las funciones de 'Nunca os olvidaremos', el espectáculo en el que participa el cómico Dani Mateo que ha sido cancelado por el Teatro Olympia de València.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de este departamento, que han aseverado que tienen "el deber de preservar la libertad de expresión".

El Olympia ha decidido cancelar las funciones previstas para los días 23 y 24 de noviembre tras recibir múltiples amenazas y quejas por la representación, por lo que en la sala han optado por "garantizar la seguridad" y evitar la "crispación". Esta decisión llega después de la polémica surgida por el 'sketch' que protagonizó Mateo en 'El Intermedio' (La Sexta) el 31 de octubre, en el que simulaba sonarse los mocos con la bandera de España.

De hecho, España 2000 había convocado una concentración ante el teatro porque, según ha señalado en un perfil social, "el ultraje a la bandera no puede salir gratis". Ha presumido de que, tras esa solicitud de concentración y las quejas formuladas, se ha logrado cancelar la actuación.

DANI MATEO SE OFRECE A ACTUAR GRATIS

Por su parte, Dani Mateo ha asegurado esta tarde, en declaraciones a À Punt, que si algún espacio se ofrecía a acoger la función, actuarían gratis, tras expresar que están "sorprendidos" y "tristes" porque Valencia es una tierra que siempre les ha "tratado perfectamente" y eran dos actuaciones para las que se habían agotado las entradas.

"Donde nos dejen nos veremos, no queremos violencia", ha proclamado, para añadir que la violencia "es lo contrario a la comedia". En esta línea, ha reiterado que todo parte de un gag de comedia que se "malinterpreta", hasta convertirse en un "gran debate" sobre la comedia irreverente, que él defiende como "necesaria". "No sé si estoy equivocado, pero no puedo ser de otra manera", ha defendido.