García Asensio dice que "no sabe nada" de lo que ha pasado en Les Arts y que no conoce al sustituto de Schmidt

Publicado 26/01/2015 16:26:53 CET

VALENCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta valenciano Enrique García Asensio ha asegurado que "no sabe absolutamente nada" de lo que ha pasado en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia tras la operación policial que acabó con la detención de la hasta ahora intendente, Helga Schmidt, a pesar de formar parte del Patronato de la institución.

El maestro Asensio ha realizado estas manifestaciones en el pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) --del que también es integrante-- al ser requerido por el presidente de este organismo, Santiago Grisolía, para que explicara al resto de consejeros la situación del coliseo a raíz de la investigación policial y judicial sobre supuesto cobro de comisiones e irregularidades en contrataciones.

Al respecto, García Asensio ha destacado que se llevó "una sorpresa tremenda" cuando leyó en la prensa lo que estaba sucediendo en el Palau de les Arts. "No tengo noticia de nada, no sé absolutamente nada; conmigo no ha contactado absolutamente nadie y, probablemente --ha dicho dirigiéndose a sus compañeros-- sé mucho menos que ustedes porque no tengo mi residencia en Valencia y veo lo que sale en prensa en Madrid, aunque procuro meterme en internet".

"RUMORES"

Incluso, ha comentado que "había oído rumores" de que hoy iba a reunirse el Patronato del Palau pero que él no ha recibido "ninguna citación" porque desde la última reunión, que fue en diciembre, no sabe nada más, ha insistido.

Lo que ha sucedido es que esta mañana se ha producido un encuentro de la Comisión Ejecutiva en la que se ha acordado el desistimiento del contrato de Helga Schmidt como intendente del coliseo, tras su imputación en una causa abierta por presuntas irregularidades en la gestión entre 2008 y 2009, así como la contratación para la dirección artística del teatro de ópera de Davide Livermore.

Asimismo, respecto a este último, el director ha agregado: "He oído decir que han nombrado un sustituto de Schmidt al que no conozco; no he oído su nombre en mi vida; no sé quién le ha nombrado pero a mí no me ha consultado nadie, la situación es tan increíble que no puede decir nada más", ha concluido.