El grupo Shinova actuará el 20 de septiembre en el festival Tardeada en Orihuela (Alicante) - TARDEADA

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Orihuela (Alicante) recibe el 19 y 20 de septiembre en el recinto Los Huertos la música 'indie' con el festival Tardeada, el primero de este género en el municipio, una cita "imprescindible" en la Vega Baja.

El evento abrirá sus puertas con una jornada gratuita dedicada a los grupos locales, en una tarde "pensada para todos los públicos" y en la que no faltarán 'food trucks', actividades infantiles y colchonetas para los más pequeños".

Asimismo, el día 20 el festival "subirá la temperatura" con un cartel de "grandes" bandas nacionales, como Dorian, Shinova, La Habitación Roja y Efecto Pasillo, que harán de Orihuela "el epicentro de la música 'indie' durante todo el fin de semana", según ha informado la organización del evento en un comunicado.

Tardeada nace con "la vocación de revitalizar el panorama cultural y patrimonial de Orihuela", con el objetivo de "proyectar a la ciudad como un destino joven, mediterráneo y cultural".

El festival busca consolidarse como "un referente regional" y ofrecer a residentes y visitantes "un plan único que combina música, gastronomía y ocio".

Por otro lado, la propuesta cultural y musical organizada por La Música Mola "ha despertado una gran expectación" desde su primer anuncio en redes sociales en julio, pues el primer tramo de entradas se agotó "en cuestión de minutos".

En este contexto, el evento promete ser "el broche perfecto al verano", con un festival "diferente, con esencia mediterránea y con todo lo necesario para convertirse en la cita 'indie' por excelencia de la provincia de Alicante".