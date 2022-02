Cultura.- Sandra Guimarães y Vicente Todolí, comisarios invitados de Photoespaña 2022

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora artística de Bombas Gens Centre d'Art de València, Sandra Guimarães, y Vicente Todolí, asesor de la Colección Per Amor a l'Art, serán comisarios invitados en la edición de Photoespaña 2022.

Bajo el título 'Sculpting Reality' presentarán una triple programación: una gran exposición colectiva en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en Casa de América, y un ciclo de conversaciones. Se trata de un programa que reflexionará sobre la fotografía de estilo documental como documento y estética.

El concepto "estilo documental", acuñado por Walker Evans, tuvo una gran influencia desde comienzos del siglo XX. En un primer momento se entendió como un tipo de fotografía relacionada con el reportaje y el fotoperiodismo -como el que se mostraba en periódicos y revistas como Double Elephant Press o en los primeros trabajos de Helen Levitt o Robert Frank- después evolucionó ante la necesidad de experimentar con el lenguaje fotográfico, como hicieron Lee Friedlander o Garry Winogrand, integrándose así en la fotografía artística.

En 1971, Evans explicaba que "un ejemplo de documento literal sería la fotografía policial de un crimen. Un documento tiene una utilidad, mientras que el arte es realmente inútil. Así, el arte nunca es un documento, pero puede adoptar su forma". Es, en definitiva de un "estilo" que nace de la straight photography en Estados Unidos y que se desmarca por la intención de representar la realidad de un modo puro y transparente, a su vez reflexionando sobre cuestiones como la experimentación con el lenguaje fotográfico, la serialidad, la puesta en escena y su veracidad, la idea de archivo o la subjetividad.

El fotógrafo que adopta el "estilo documental" aspira a reflejar la realidad del mismo modo que un escultor: eliminando de su obra final todo aquel material que no forma parte de la pieza. Así, el título del programa "Sculpting Reality" hace alusión a "Sculpting in Time: Reflections on the Cinema" (1985), una publicación de Andréi Tarkovski que presenta al cineasta como alguien que "esculpe en el tiempo".

ESTILO DOCUMENTAL

Con este programa, Sandra Guimarães y Vicente Todolí proponen un recorrido por la historia de la fotografía y el estilo documental, desde sus inicios en los años treinta del siglo XX hasta la actualidad, a partir de la investigación de los fondos de la colección de la Fundació Per Amor a l'Art.

Vicente Todolí recalca, en un comunicado, la importancia de Evans, quien "creía que la fotografía solo servía si trascendía el sujeto y el objeto; la fotografía debía ser arte, no artística".

Por su parte, Sandra Guimarães señala que "el concepto de serialidad en el arte es una de las especificidades del medio fotográfico y acompaña en este programa a los varios artistas en su necesidad de cuestionar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea, sobre la realidad existente, compleja, cruel y bella" generando una multiplicidad de experiencias y narrativas conectadas.