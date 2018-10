Vicente Macián abre este sábado el ciclo 'Jazz al Botànic' con la presentación de su disco 'Bam!'

Actualizado 31/03/2012 15:25:01 CET

VALENCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actuación del cuarteto liderado por el saxofonista valenciano Vicent Macián Quartet abrirá este sábado el ciclo de conciertos 'Jazz al Botànic', organizado por el Jardín Botánico y por el colectivo de músicos Sedajazz y que apuesta en la presente edición por la promoción conjunta de este género musical y de las energías renovables bajo el lema 'Jazz, energia i sinergia'.

El concierto dará comienzo a las 19.30 horas en Auditori Joan Plaça del Jardín Botánico y, en el marco de la celebración del Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, estará vinculado con la energía geotérmica, mientras que el resto de conciertos lo harán con otras energías "potencialmente sostenibles o renovables".

Según ha informado a Europa Press el colectivo jazzístico fundado en 1991 en Sedaví (Valencia), Macián ofrecerá un repertorio que alterna temas propios con piezas de John Coltrane como '26-2' y 'Countdown', 'Infant eyes' de Wayne Shorter y 'I'll be seeing you' de Sammy Fain e Irving Kahal.

Macián presenta 'Bam!', el primer disco a su nombre, en un momento en que atesora ya una voz plenamente consolidada en el panorama musical español tras haberse iniciado en el mundo del jazz en Sedaví, en la prodigiosa cantera alimentada pacientemente por el director musical de Sedajazz, el saxofonista Francisco Ángel Blanco 'Latino'.

Según señala Jorge García en el libreto, este trabajo llega "como un estallido" cargado de detalles que confirman su afinidad con el jazz más contemporáneo y refleja los intereses y la personalidad musical de Macián, caracterizada por el empuje y la fuerza de su fraseo y por un timbre más oscuro y redondo que el de otros saxofonistas tenores.

CONCURSO DE COMPOSICIÓN

Este primer concierto de 'Jazz al Botànic' abre un ciclo organizado por el Jardín Botánico y Sedajazz que, en su segunda edición, tendrá como principal novedad un concurso de composición que cuenta con el patrocinio de la Fundación Autor de la SGAE por la importancia que concede a proyectos que contribuyan a dinamizar la escena del jazz y a la creación de nuevos repertorios del género.

La convocatoria del concurso de composición del ciclo permanecerá abierta hasta el próximo 31 de octubre. A partir de esa fecha, un jurado seleccionará las ocho obras finalistas, que serán registradas y editadas en formato de CD para contribuir a su difusión y promoción. Además, se entregará un premio único de 1.000 euros al ganador del certamen. Las bases pueden consultarse en la dirección http://www.jardibotanic.org/culturaicomunicacio.php?t=2&id=556.

Tras el concierto de Macián, el 28 de abril será el turno de la energía solar con la 'Solar performance' a cargo de Bertrand Kientz Quartet & Txetxe Folch; el 19 de mayo de la mareomotriz con el Kontxi Lorente Quartet y la presentación de su disco 'Mediterranean sea'; el 2 de junio de la energía hidroeléctrica de la mano de Voro García y su 'Electrio'; el 20 de octubre de la biomasa con Miquel Casany & Arturo Serra en 'Black narcissus'; y el 10 de noviembre, la eólica se unirá con la Intokables Big en su propuesta 'Enjoy latin jazz'.

SEDAJAZZ LATIN ENSEMBLE CIERRA EL CICLO EN DICIEMBRE

El cierre del ciclo correrá a cargo del Sedajazz Latin Ensemble el 15 de diciembre, con una actuación dedicada a la energía creativa en la que interpretará una selección de las obras presentadas en el concurso de composición y se dará a conocer el ganador.

Todos los recitales se celebrarán en el Auditori Joan Plaça del Botánico a las 19.30 horas y las entradas se pueden adquirir a un precio de cuatro euros en la taquilla del jardín en su horario habitual, desde quince días anteriores a cada cita.