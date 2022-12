El CVC aprueba el informe de l'Albufera con 4 abstenciones por ver "desdibujado" el impacto de la ampliación del Puerto

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado este martes el informe sobre la situación medioambiental y administrativa del Parque Natural de l'Albufera de València, con las abstenciones de cuatro consejeros al considerar que el futuro impacto de la ampliación del Puerto queda "desdibujado y diluido" en el texto.

Este informe fue aprobado hace unos meses por la comisión de Ciencia de la institución, pero no llego a someterse a votación en pleno porque los cuatro consejeros ya mostraron sus reservas. Ahora ha salido adelante con la inclusión de una adenda en la que se muestra "cierta sensibilidad" con el entorno por la magnitud de la población que vive cerca de l'Albufera.

Así lo ha explicado el secretario ejecutivo del CVC, Jesús Huguet, tras una votación en la que los consejeros que no han votado a favor han tomado la palabra para explicar sus discrepancias, aunque todos han coincidido en que no quieren generar polémica y en que reconocen el trabajo del informe. Los cuatro se reservan el derecho a emitir un voto particular, para el que disponen de un plazo de 48 horas, que se incorporaría al informe.

Una de las consejeras que se han abstenido, la actriz y exdiputada estatal Rosana Pastor, ha advertido que la referencia a la ampliación norte del Puerto es "muy insuficiente" en el texto. "En 2022 no podemos cerrar los ojos a la emergencia climática", ha reivindicado tras recordar que la declaración ambiental del proyecto de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) data de 2007.

Otro de los consejos disconformes, el periodista Xavi Aliaga, ha lamentado que el impacto del Puerto queda "muy desdibujado y diluido" en el informe, por lo que ha justificado su abstención reivindicando que "en algún momento se debe decir basta". Eso sí, ha querido dejar claro que no pretende "crear un drama" porque ve lógico que haya "sensibilidades diferentes" en la institución.

También la dramaturga Nuria Vizcarro, quien ha intervenido por videoconferencia, se ha mostrado de acuerdo con estos argumentos y ha remarcado que no pretende "crear un conflicto" en el seno del CVC. El otro consejero que se ha abstenido es el músico Vicent Torrent, aunque no ha tomado la palabra, mientras el resto han votado a favor.

Por su parte, el presidente de la comisión de Ciencia de la institución, el arquitecto José María Lozano, ha mostrado su "discrepancia absoluta" con sus cuatro compañeros, pero ha agradecido las explicaciones y ha destacado que el texto haya salido adelante.

"CIERTA SENSIBILIDAD CON EL ENTORNO"

También el secretario ejecutivo del CVC, el profesor Jesús Huguet, ha destacado que el informe es "muy adecuado" y "prácticamente el mismo" que el que se presentó hace unos meses, salvo por la inclusión de la adenda que "añade cierta sensibilidad con el entorno de l'Albufera". "No por un hecho en concreto, sino por la magnitud de la población que puede llegar a dos millones de habitantes, por tener una cierta sensibilidad con el apelotonamiento y con los problemas derivados de la acumulación de gente", ha remarcado.

En cualquier caso, preguntado por la incidencia de la ampliación del Puerto en este paraje, Huguet ha puntualizado que "es un problema jurídico y científico" y ha recordado que la autoridad estatal --la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica-- ya indicó la afectación en l'Albufera en el informe de compatibilidad del proyecto portuario con la estrategia marina.

"Es uno de los informes más importantes que se ha hecho nunca sobre l'Albufera, tanto por la aproximación histórica y sociológica como por incluir un estudio técnico y científico y una valoración como "elemento trascendental dentro de la naturaleza valenciana, europea y universal. Parece que l'Albufera tiene posibilidades de superar la crisis que sufrió en un periodo anterior", ha augurado.

TRAMITACIÓN AMBIENTAL "EXTENSA Y RIGUROSA"

En concreto, en el apartado final de valoraciones y consideraciones se indica que la calidad y cantidad del agua "puede ser la cuestión clave de la que dependen las otras". El informe aboga por revisar y actualizar la Declaración de Parque Natural (1986), el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN, 1995) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG, 2004), así como garantizar las

aportaciones mínimas de 210 hm3 que establecen los expertos de la Conferación Hidrográfica del Júcar (CHJ), acabar la depuradora de l'Horta Sud en 2027 y que les infraestructuras proyectadas (urbanizaciones, cultivos y Puerto), tengan una tramitación ambiental "extensa y rigurosa".

Por otro lado, el CVC ha concluido que las naves de una vieja fábrica textil situada en la calle Guatla de València, en el barrio de Sant Antoni, no reúne los valores objetivos o artísticos suficientes, ni urbanísticos ni arquitectónicos, para merecer la protección de Bien de Relevancia Local (BRL). Este informe, aprobado con cinco abstenciones, fue realizado a partir de una petición de la concejalía de Patrimonio.

El último pleno del año del CVC ha contado con un homenaje a su presidente Santiago Grisolía, fallecido el pasado mes de agosto, mediante la lectura de unos textos del bioquímico y fotos y vídeos representantivos de su vida. Previamente, la sesión ha arrancado con la visita de las Falleras Mayores de València 2023, Laura Mengó y Paula Nieto, acompañadas por miembros de Junta Central Fallera (JCF).