El CVC vive un pleno bronco con reproches de consejeros al presidente por la falta de consenso

"Hasta que me destituya Mazón o yo me canse me van a tener ustedes aquí", dice Lozano, que lamenta que le "echen un pulso".

El secretario Huguet pide que piensen en sustituto para su cargo para antes de acabar el año porque ve acciones que su historia "no merece"

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha vivido un pleno ordinario de septiembre bronco después de que varios consejeros hayan reprochado al presidente del organismo, José María Lozano, la falta de consenso, especialmente en varios de los puntos abordados este viernes referentes a la situación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), al representante de este organismo en el Consejo Rector del IVAM y a los nombramientos de hijos predilectos de la ciudad de València.

Respecto al primer punto, Lozano ha relatado que se reunió con Josep Antoni Fluixà y Vicent Borràs, impulsores de este manifiesto, en un "afable" encuentro en el que se abordó una propuesta sobre un plan de fomento de la lectura. En este sentido, ha asegurado que un firmante del manifiesto le ha transmitido la "satisfacción" de ambos.

Asimismo, ha indicado que no invitó al secretario del organismo, Jesús Huguet, a este encuentro porque "tampoco me tienen que decir a quién tengo que invitar a las reuniones que convoco a título personal".

Al respecto, Huguet ha expresado su "sorpresa" y "disgusto", ya que "se recibe a escritores valencianos" y él es "un escritor valenciano, el único director general de política lingüística que ha existido y una persona de la casa que debía estar informada".

"Sé que se quedaron sorprendidos de que no estuviera presente, pero el presidente puede invitar a quien quiera, no lo pondré nunca en duda", ha señalado el secretario, quien ha incidido en su "sensación" de que se le "destierra".

En esta línea, ha resaltado que no quiere "eternizarse" en su cargo, por lo que recomienda que "piensen en algún sustituto" para su cargo para lo que queda de año, ya que ve acciones que su "dignidad e historia" en el CVC "no se merecen".

INFORME

Asimismo, la consejera Ana Noguera ha hecho referencia al Informe de la Subdirección del Área Jurídica y ha afirmado que "los escritos dirigidos al CVC deben ser recibidos por la Secretaría y trasladados a la Comisión de Gobierno, que decidirá qué actuación llevar adelante".

El consejero José Vicente Navarro ha destacado que los firmantes son escritores y asociaciones de "lengua catalana". Por este motivo, ha señalado que no iba a participar en este asunto y ha abandonado la sala.

Xavier Aliaga ha expresado que "ha habido una falta de respeto a los firmantes del manifiesto por parte de un consejero --refiriéndose a Navarro, quien ha abandonado la sala tras su intervención--". "El 95 por ciento de las personas que firman el escrito tienen obra publicada, por lo que son escritores valencianos", ha afirmado.

Además, le ha indicado a Lozano que la carta "no se la dirigen" a él porque sea una persona "muy notable de la cultura", sino porque "es el presidente del CVC". "No sé si Fluixà y Borràs están satisfechos, pero me sorprende mucho porque ya hay planes de fomento del valenciano", ha apuntado, al tiempo que ha criticado que el presidente del organismo "ha omitido una cuestión troncal del manifiesto, las agresiones a la AVL".

Para Vicent Torrent, es "relevante" que el CVC se adhiera y dé apoyo a este manifiesto, pues la cultura "es la forma de vivir, de cantar, de entender la vida". "Sería muy saludable para la cultura de este país, para la normalización, que fuéramos todos a una", ha aseverado.

Al respecto, el presidente del organismo ha expresado que discrepa de su contenido y le ha acusado de realizar una actuación que "suele ser un conflicto de intereses": "Usted firma el manifiesto y como miembro de esta casa solicita que se apoye. Es usted juez y parte".

NOMBRAMIENTO MARÍA CONSUELO REYNA

Respecto al nombramiento de la periodista María Consuelo Reyna como hija predilecta por parte del Ayuntamiento de València, un asunto sobre el que el presidente del CVC ejerció su voto de calidad para que se aprobara en la comisión correspondiente, el propio Lozano ha resaltado que "hizo suya la conclusión, no del CVC".

"No creo que vayan a empeñarse en decirme qué puedo hacer mío y qué no porque tengo un criterio firme de cómo hacer uso de mi libertad", ha recalcado, al tiempo que ha expresado a los consejeros que "preferiría" que "no pidieran" que "entrara en detalles" porque le "disgusta" que no esté presente la expresidenta en funciones y actual consejera del CVC Dolors Pedrós --quien no ha podido acudir a este pleno--.

Irene Ballester ha mostrado su rechazo a que María Consuelo Reyna sea hija predilecta, pues "fomentó la violencia". También Maribel Peris ha denunciado que su periodismo fue "agresivo" y "provocó más tensión de la que ya había".

Noguera ha respondido que "no" le va a decir qué hace suyo como "José María Lozano", pero "sí como presidente del CVC". Además, ha subrayado que las comisiones "no tienen competencia para aprobar informes".

La consejera ha propuesto que, "al tratarse de un nombramiento ya realizado y no siendo necesario que el CVC se pronuncie, se mande una carta al Ayuntamiento para retirar sendos informes porque no están aprobados por este pleno".

En cuanto al nombramiento del representante del CVC en el Consejo Rector del IVAM --Juan Carlos Arnuncio Pastor, arquitecto y catedrático de Poryectos Arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)--, Noguera ha expresado que, atendiendo al Informe Jurídico, le "plantea dudas".

"Este informe da la razón al presidente, que tenía toda la legalidad de plantear la propuesta para el IVAM", ha resaltado. En este sentido, ha detallado que el pasado mayo se modificó la Ley de Acompañamiento de la Generalitat en dos cuestiones: "se pasó de tener tres miembros a uno y de que la propuesta no fuera realizada por el CVC, sino por la Presidencia".

"No quiero pensar que usted, que fue nombrado en abril, tuviera conocimiento de este cambio, pero me extraña. Si hay buena voluntad, no habría problema en cambiar esa ley porque se le quitan competencias al CVC", ha indicado.

Así, la consejera ha solicitado que el organismo se dirija al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para que la administración autonómica "proponga una propuesta de enmienda a la Ley de Acompañamiento donde se devuelva la competencia al pleno de los nombramientos correspondientes".

Y ha añadido: "Nuestra ley dice que al pleno corresponde designar y cesar representantes del CVC en aquellas entidades que le corresponda. Mi propuesta es solicitar que se retire el nombramiento de la persona del IVAM y que se traiga a este pleno".

"LA MAYORÍA SE MANIFIESTA EN LAS URNAS"

Ante estas propuestas, Lozano le ha respondido que se "olvide" de que "se vaya a votar dirigirse al 'president' de la Generalitat": "Y olvídese de que el 'president' de equivoca cuando hace una Ley de Acompañamiento, y de que representamos a una mayoría de valencianos cuando la mayoría se manifiesta en las urnas".

El presidente del CVC ha recalcado a todos los consejeros que "pierden el tiempo" reprobándole: "Hasta que me destituya Mazón o yo me canse me van a tener ustedes aquí y parece mentira que en todos los plenos quieran echarme un pulso. Me parece ridículo".

Lozano se ha dirigido a Pastor, Aliaga y Ballester, que "reúnen las condiciones para que en algún momento se les otorgue una consideración como esta" y, en este sentido, ha expresado que espera que "no se encuentren" posiciones como las suyas, que "parecen un ajuste de cuentas".

Otros temas tratados en el pleno han sido el anuncio de concederle a la Fundación Bancaja la Medalla de Honor y la realización de un homenaje a María Beneyto, entre otros.