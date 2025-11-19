Cycle y Los Invaders protagonizan una nueva jornada matinal de Els Concerts de La Pèrgola

Imagen de aficionados en un concierto en La Pèrgola - LA PÈRGOLA

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Els Concerts de La Pèrgola regresan este sábado con una nueva jornada matinal en La Marina de València que, en esta ocasión, estará protagonizada por Cycle, referentes de la electrónica y el indie nacional, y a Los Invaders, una de las bandas valencianas más potentes de la escena rock actual.

El ciclo impulsado por promotoras valencianas "sigue consolidándose como una cita imprescindible para la industria musical local y un punto clave en la agenda cultural de la ciudad", destaca la organización en un comunicado.

Con el apoyo del Ayuntamiento de València, Vivaticket y Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a los mejores directos, el ciclo refuerza su papel en la proyección de València como auténtica Music City.

Desde su creación hace casi una década, este ciclo ha programado cerca de 200 conciertos y más de 400 artistas, convirtiendo La Pèrgola en un espacio único en España: conciertos matinales, abiertos a todos los públicos y celebrados en un enclave histórico, modernista y frente al mar.

En esta segunda jornada, Cycle traerán su sonido inconfundible, una mezcla explosiva de electrónica, guitarras y actitud escénica, mientras que Los Invaders pondrán el toque local con su potente directo, perfecto para una mañana de energía y variedad musical.