'Dafne y Pol', el corto que denuncia acoso escolar al colectivo LGTBI y que se rodará en un IES de Sant Joan

La localidad de Sant Joan d'Alacant (Alicante) acoge de los días 1 a 3 de septiembre el rodaje del cortometraje 'Dafne y Pol' del director alicantino Sergio Checa. Este corto, que aborda como temática principal el acoso escolar al colectivo LGTBIQ+, ha iniciado su campaña de crowdfunding para poder financiar un proyecto que "habla de la libertad de ser uno mismo sin que nadie le señale por ser quien quiere ser".

Así lo ha declarado Sergio Checa, el director del cortometraje, en una entrevista a Europa Press. Este proyecto ha salido adelante tras haber recibido el premio a Mejor Proyecto de Guión en el Festival de Cine de Sant Joan. Esto "animó" a Checa a darse cuenta de que esta historia era "necesaria de contar". Con este proyecto fueron también finalistas en el premio de guión Flor de España, que celebra el Festival de Cine de Cortesina, lo que supuso el empujón final para "juntar equipo" y comenzar a planear la grabación.

"Siempre he querido hablar sobre el acoso escolar. Todas las personas en algún momento hemos pasado por un momento así, lo hemos vivido con algún amigo, compañero o en nuestras propias carnes", ha señalado el director, quien señala que precisamente este es su caso porque era un niño al que "no le gustaba jugar al fútbol" y en cambio le encantaba bailar y el arte.

La trama de esta historia se centra en Dafne y Carla, dos chicas que comienzan a sufrir acoso escolar tras la difusión en redes de una foto en la que se besan. Cansada de las agresiones homófobas, Dafne decide pedir ayuda, provocando una "tragedia inesperada". Ambientada en la actualidad y enmarcada en el universo cotidiano de las aulas, la historia se cuenta "desde un tono cercano e intimista, buscando que el espectador empatice profundamente con sus personajes", explica el equipo de producción en un comunicado.

"LEYENDAS REALES"

'Dafne y Pol' viene directamente inspirada del mito griego de la ninfa Dafne y el dios Apolo, una historia que habla de persecución, héroes y sacrificio. "Hay veces que hoy en día pasan sucesos muy importantes que podrían ser leyendas reales, pero que no pasan a la historia. Nos sorprende, lo vemos en las noticias un día y se acaba al día siguiente. He querido jugar con esto y decir que hay leyendas que pasan también en los institutos y necesitan que la gente no lo olvide", ha detallado.

"Para este mito en concreto he jugado también con el simbolismo del laurel, esa flor eterna que corona a los héroes y heroínas. La gente que lucha y tiene una lucha interna son héroes que a lo mejor no nos damos cuenta de que lo son", ha añadido.

Este cortometraje cuenta con un elenco joven y en su mayoría de la provincia de Alicante, y con el respaldo de cinco productoras -Checa Films, Claqueta Blanca, Wayaba Studio, Marallavi Films y Aural Levante-. Asimismo, Checa ha destacado a Europa Press su agradecimiento al Ayuntamiento de Sant Joan -especialmente al concejal de cultura, David Aracil- y al IES Luís García Berlanga donde tendrá lugar el rodaje en los primeros tres días del próximo mes.

El director ha escogido este centro educativo debido a sus características. Actualmente es un instituto prefabricado con barracones blancos con el suelo azul, mientras se construye el nuevo centro. "Habla mucho de la dureza a la que se enfrentan muchos jóvenes hoy en día. Institutos que esperan y esperan y tardan mucho en ser construidos. Hay muchos colegios que tienen necesidades incluso de aire acondicionado. Al hacer esta historia queríamos hacer una autocrítica que dijera que hay institutos así y no todos son colegios idealizados y maravillosos como vemos en televisión", ha apuntado Checa.

CAMPAÑA DE CROWDFUNDING

La semana pasada desde el equipo de producción comenzaron una campaña de crowdfunding para la financiación de las dietas, transporte y cuidado del equipo mientras dure el rodaje, que tiene un objetivo mínimo de 2.500 euros y estará abierto hasta el 9 de septiembre (con posibilidad de ampliarse 10 días más).

Este crowdfunding es necesario, en parte, debido a la falta de apoyo que está teniendo el equipo ya que, según señala el director, les está costando encontrar "apoyo de entidades". Sin embargo, continúan "llamando a puertas" y mientras tanto han iniciado esta iniciativa que esperan que la gente apoye "con lo que sea, todo ayuda, todo contribuye y nos viene bien para poder llevar a cabo este proyecto", ha añadido.

Checa tiene pensado que el estreno del cortometraje sea en el próximo Festival de Cine de Sant Joan, pero plantea llevar a cabo un preestreno en Alicante. "No solamente hablamos del acoso escolar, hablamos de la libertad de las personas, de ser como quieras ser y que nadie sea juzgado por ello, por eso esta historia es importante", ha destacado el director.

"Hay muchos temas que el cine puede impulsar para que cuando la gente vaya al cine no solamente disfrute de una buena interpretación y una buena fotografía, sino también aprendan sobre problemas sociales y nos impulse a aportar nuestro granito de arena para que estas cosas no sucedan", ha finalizado.

El reparto está encabezado por Aitana Pérez (Dafne) y Dafne Cano (Carla), acompañadas por Antonio Romero (profesor), actor de la serie 'Sueños de Libertad' (Antena 3), Rosi Carpe (Desi) y Alan Sánchez (Óscar).