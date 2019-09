Dalmau admite que están "lejos" de un acuerdo entre PSOE y UP en España, pero cree que "hay tiempo y es la obligación"

Publicado 06/09/2019 14:37:03 CET

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau (Podemos), ha admitido que están "lejos" de alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) para investir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aunque ha puntualizado que cree que "hay tiempo y es la obligación".

Así se ha expresado este viernes el vicepresidente segundo en declaraciones a Europa Press, después de la reunión de este jueves entre los equipos negociadores de ambos grupos, tras la que desde UP se mostraron "preocupados" por las posiciones "inamovibles" de los socialistas; mientras que estos últimos constataron "diferencias" con la coalición.

"Ahora mismo estamos lejos todavía del gobierno, cuando falta muy poco tiempo para que termine ese momento final, que iniciará el proceso de repetición de elecciones. Sánchez tiene que entender que el gobierno de coalición es necesario para los españoles y eso tiene que hacerse cuanto antes", ha sostenido Dalmau.

En este contexto, ha recalcado que la "prioridad" de los partidos debe ser formar un gobierno "tal y como lo ha pedido la ciudadanía española". "Ha pedido un gobierno de coalición de fuerzas progresistas, porque no ha otorgado mayoría absoluta a ningún partido".

"Por parte de Unidas Podemos estaban colocados todos los esfuerzos para avanzar a un gobierno de coalición, creo que Sánchez no tiene claro realizar ese gobierno y eso perjudica a todos los españoles y, en particular, a los valencianos, que no podemos asumir un sistema justo de financiación porque no hay un gobierno con toda su fuerza", ha resaltado.

El vicepresidente segundo se ha mostrado "preocupado" porque Sánchez "en vez de dedicarse en agosto a hacer lo que tenía que hacer, lo que no hizo en junio, se fue de vacaciones. Creíamos que iba a negociar el gobierno con todos los elementos que faltaron el mes anterior", ha lamentado.

Cuestionado sobre si cree que queda tiempo para alcanzar un acuerdo, Dalmau ha asegurado: "Claro que hay tiempo". "Hasta el último día hay tiempo, y no solo eso, es la obligación de los partidos ponerse de acuerdo y avanzar hacia eso", ha destacado.