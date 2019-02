Dalmau cree que las críticas de Montiel "se referían más a Podemos que a Podem", que "es guía" en otras autonomías

Actualizado 22/02/2019 15:19:47 CET

Destaca que el ex síndic se presentó en las primarias en otra candidatura que perdió "por nueve puntos de diferencia"

El candidato de Podem a la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, ha asegurado, al respecto de las críticas vertidas este jueves por el ex síndic de Podem en les Corts, Antonio Montiel, que con estas declaraciones "se refería más a Podemos que a Podem, es decir a algunas cosas que no han encajado a nivel estatal, pues la formación aquí ha tenido un recorrido que es guía para otros lugares de España".

Así, cree que Montiel se refería a que "Podemos se ha incorporado dentro de un engranaje de partidos políticos habituales en un sistema como el nuestro", y ha recordado que Podemos nació en el 15-M, "con un ADN democrático ampliamente participativo, pero luego tienes que presentarte a unas elecciones, has de formar una lista y entrar en las reglas del juego, que no son tan asamblearias y participativas, por tanto es lógico que Podemos no sea el 15-M".

De esta manera, ha valorado este viernes la decisión del exsecretario general de la formación Antonio Montiel de no ir en la lista autonómica en las próximas elecciones, y ha recordado que este se presentó en las primarias en otra candidatura que perdió "por nueve puntos de diferencia" y que "su posición en la lista no era en los primeros lugares".

Martínez Dalmau ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Castellón, en la que ha estado acompañado de la candidata a Les Corts por Castellón, Irene Gómez, y el candiato a la Alcaldía de la capital de La Plana, Fernando Navarro.

Al respecto, ha señalado que Antonio Montiel es un "gran amigo", con el que milita desde hace 29 años en diferetes ámbitos sociales y -ha destacado- "está enormemente comprometido con las luchas sociales y fue necesario para construir Podem en la Comunitat Valenciana".

Ha reconocido que la legislatura en la que Montiel ha estado presente ha sido "complicada" y -ha dicho- "ha podido trabajar de forma enormemente profesional, con uno de los mejores discursos en el marco de les Corts".

"ME HUBIESE GUSTADO QUE SALIERA DE DIPUTADO"

No obstante, el candidato de Podem ha recordado que Montiel se presentó en primarias "en una candidatura diferente a la nuestra, a pesar de que le ofrecí que se integrase en mi lista", y -ha argumentado- perdió por nueve puntos de diferencia y, aunque me hubiese gustado que saliera de diputado, su posición en la lista no era en los primeros lugares".

Martínez Dalmau ha asegurado que agradeció a Montiel su trabajo cuando le comunicó que iba a dejar la política y le dijo que "cuando quisiera continuar activamente tendría las puertas abiertas por lo que a mi corresponde para darnos su experiencia y su saber hacer".

Ha señalado que Podem está creando un programa transformador, y por eso la candidatura "está visitando diferentes territorios para recoger las necesidaes de la gente y trasladarlarlas al programa electoral y comenzar a aplicarlo en el marco del nuevo gobierno".

"No hemos estado en las instituciones de ámbito autonómico, pero eso cambiará", ha manifestado el candidato de Podem, quien ha añadido que si se repitiese el tripartito, entrarían a gobernar, "pues para transformar la vida de la gente hay que gobernar y en el nuevo Acord del Botànic Podem debe tener un papel importante". "Podem será necesario para para mantener las políticas progresistas en la Comunitat Valenciana", ha dicho.

Además, ha destacado que también, por primera vez, Podem presentará candidaturas municipales, -99 en la Comunitat Valenciana-.

Por otra parte, Martínez Dalmau ha apuntado que en la jornada de este viernes en Castellón, hablará con representantes del sector azulejero, "pues es necesario buscar mecanismos de modernización y eficacia energética"; y agrícola, "que sufre asedios por algunos tratados de comercio entre la Unión Europea y algunos países y hay que ver qué podemos hacer para garantizar que la naranja tenga un precio justo y los agricultores puedan vivir dignamente". Así mismo, se ha referido a la necesidad de ocuparse de los municipios de interior para mejorar sus condiciones de vida.

VOX

Finalmente, preguntado por VOX, el candidato de Podem ha explicado que se trata de la misma gente del PP, pero con un pensamiento más conservador, "por lo que no me preocupa". Al respecto cree que VOX está destinado a "acabarse" en la medida en que "se vaya transformando la vida de la gente, VOX no tiene futuro", y piensa que esta formación no tendrá representación suficiente "como para tener una capacidad definitoria en Les Corts".

Martínez Dalmau ha asegurado que el caso valenciano es muy diferente a Andalucía, "donde había 40 años de un gobierno de un mismo partido, lo que implicaba una fatiga de los votantes". Ha recordado que en la Comunitat Valenciana ha habido un gobierno "responsable que ha colocado las cosas por la vía que tienen que ir", por lo que "las condiciones valencianas no tienen que ver con las andaluzas y nos irá mucho mejor que en Andalucía"