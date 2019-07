Dalmau insta a Sánchez a formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos frente a los "nostálgicos del bipartidismo"

Actualizado 05/07/2019 15:17:39 CET

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, (Unides Podem), ha instado este viernes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a formar un "gobierno de coalición" con Unidas Podemos frente a "alguna gente nostálgica del bipartidismo".

"Imagina que hay un Gobierno único del señor Pedro Sánchez sin Unidas Podemos, los 3,7 millones de votos de Unidas Podemos van a pensar ¿para qué he votado a Unidas Podemos si finalmente somos necesarios para gobernar pero no nos quieren en el Gobierno? Eso no tiene ningún sentido", ha subrayado.

Desde este punto de vista, Dalmau ha defendido, en una entrevista concedida a Europa Press, que "una sociedad madura democráticamente va a aceptar como normales los gobiernos de coalición" y "dentro de unos años" se verán como algo "normal".

Según el responsable de Podem, el sistema político español está en un "momento de cambio" que, sin embargo, "no ha incidido todavía en la mente de algunas de las personas que toman decisiones". "Y es que durante 40 años aquí ha habido un turnismo de partidos políticos, PP y PSOE, que conseguían mayorías absolutas o podían conseguirlas, simplemente se turnaban en el poder y no había gobiernos de coalición. Pero eso no es lo habitual en las democracias parlamentarias", ha apuntado.

"Ahora, --ha continuado--, en España cada vez que se abren las urnas hay más opciones políticas diferentes y los españoles y españolas votan a diferentes partidos políticos". "Se ha pasado de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista y eso va a llevarnos necesariamente a gobiernos de coalición", al igual que en toda la Europa parlamentaria, como pasa en Dinamarca, Holanda o Noruega, ha ejemplificado.

"Para ellos es normal y para nosotros dentro de poco será una cosa normal", ha augurado, "cuando alguna gente que es nostálgica del bipartidismo se dé cuenta de que el bipartidismo se ha ido y que posiblemente ya no regrese más". En este punto ha querido dejar claro que cuando se refiere a aquellos que anhelan el bipartidismo habla de "personas" y "no de partidos".

Por ejemplo, en el caso de la Comunitat Valenciana, no cree que el PSPV tenga "nostalgia del bipartidismo" porque "acepta plenamente que haya una coalición" y "están muy cómodos trabajando con nosotros" porque "aunque seamos mucha gente de diferentes partidos vamos a trabajar todos a una, en el marco del Consell que preside el señor (Ximo) Puig. No hay ninguna duda sobre ello", ha sentenciado.

Según Dalmau, gobiernos de coalición como el de Baleares, Canarias o la Comunitat Valenciana van a ser habituales en España "a partir de ya" y "el nuevo sistema multipartidista tiene que tener su traducción en los gobiernos porque si la gente hubiera querido que un partido político gobernara solo le hubiera dado una mayoría absoluta" pero "eso no ha pasado", ha remarcado, porque "no quiere que un partido político gobierne solo".

Dalmau se ha erigido así como "firme defensor de los gobiernos de coalición cuando se dan las condiciones para que lo sean". A su juicio, son "más fuertes, más democráticos, más transparentes" y tienen "mayor capacidad de negociación".

En su opinión, "en el momento en que tengamos gobiernos de coalición se romperá con la percepción de que el voto a un partido que no ha sido el más votado es un voto perdido, que es una percepción que se puede plantear si no hay gobierno de coalición", ha puntualizado.

CON CAPACIDAD PARA DETERMINAR POLÍTICAS PÚBLICAS

En relación al puesto que debería ocupar el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el nuevo Gobierno, Dalmau ha manifestado que "si tiene que tener una vicepresidencia o un ministerio, eso realmente no es importante, lo que es importante es que finalmente todas las sensibilidades que tienen representación parlamentaria estén en el marco del acuerdo político correspondiente reflejadas en el acuerdo de coalición".

Los que sí ha querido dejar claro es que "los gobiernos de colación son gobiernos para formular políticas públicas", de modo que "las fuerzas que son necesarias para gobernar tienen que tener capacidad de determinar políticas públicas".

Sobre las la nomenclatura del futuro Gobierno, Dalmau ha comentado entre un gobierno de cooperación o de coalición "técnicamente no hay ninguna diferencia". "Lo quieran llamar de cooperación o de todos a una... creo que el nombre no cambia el hecho de que todas las sensibilidades que son necesarias para gobernar estén presentes, cómodas y puedan realizar políticas publicas en el marco del gobierno".

REPETIR ELECCIONES "NO ES LA MEJOR SOLUCIÓN"

En relación a la posibilidad de volver llegar al punto de repetir elecciones, Dalmau considera que "es una posibilidad" pero no lo ve como la mejor solución.

"Creo que los españoles y españolas han votado claramente que no puede haber mayorías absolutas, por tanto han votado por gobiernos de coalición, y en ese sentido, allí donde son necesarias varias fuerzas políticas para gobernar tendrían que avanzar hacia gobiernos de coalición, como en el caso valenciano", ha reivindicado.