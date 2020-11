Dalmau pide "lealtad" y Compromís y PSPV afirman que habrá acuerdo para resolver el "error" en el presupuesto de Oltra

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, ha pedido "responsabilidad" y "lealtad", en referencia a las discrepancias entre la conselleria de Igualdad, que dirige Mónica Oltra, y la de Hacienda, que han llevado a aplazar la comparecencia de la vicepresidenta ante Les Corts para explicar su presupuesto. Al respecto, el síndic de PSPV, Manolo Mata, y la portavoz adjunta de Compromís en Corts, Aitana Mas, han apuntado a un acuerdo para solventar el "error", que se llevará al parlamento en las próximas horas.

Así se ha manifestado el también conseller de Vivienda en Corts antes de intervenir ante la Comisión de Prespuestos para presentar las cuentas de su departamento. Dalmau ha apelado a la "necesidad de mirar por las personas, que necesitan que se piense en sus problemas y no en cosas que no tienen ninguna importancia".

Dalmau ha hecho una "llamada a la responsabilidad", y ha considerado que es "el momento de gestionar el problema de la pandemia", ya que "la gente espera respuesta a los problemas de las personas". "Cualquier ruido alrededor de esto es innecesario", ha aseverado, y ha defendido que las cuentas "se presentaron en tiempo y forma" y que "sacan pecho" por ellos.

Así, ha explicado que desde Unides Podem hablaron "con todas las partes incorporadas en esta cuestión" y ha considerado que "en un gobierno de coalición es normal que haya ciertas diferencias".

Respecto a la forma en que se puede corregir este "error", Dalmau ha advertido que "no se puede hacer ninguna modificación de un acuerdo del Consell" porque "sería ilegal", pero ha considerado que "si puede haber alguna fe de erratas", algo que ha considerado que "pasa habitualmente por errores técnicos".

Preguntado sobre la postura de Oltra, Dalmau ha dicho que "no habla por nadie" y que la vicepresidenta "es responsable de sus actos". "Seguramente tendrá algunas razones por las que quiere posponer su intervención de defensa de sus presupuestos, pero es una cuestión que no conozco en detalle", ha señalado, al tiempo que ha insistido en "sacar pecho" por los presupuestos "más importantes y más sociales de la historia". Preguntado respecto a sus cuentas, ha confirmado que están "absolutamente correctos". "Todo está donde tiene que estar, sí", ha afirmado.

COMPROMÍS: SE ESTÁ "MUY CERCA" DE SUBSANAR EL "ERROR"

Por su parte, tanto la portavoz adjunta de Compromís en Corts, Aitana Mas, como el síndic socialista, Manolo Mata, se han referido al incidente como "error". Mas ha apuntado que "está muy cerca" de cerrarse la manera en que "se va a sustanciar la manera de subsanar ese inconveniente".

Al respecto, ha indicado que esta situación hace referencia a "un acuerdo que se tomó minutos antes del pleno del Consell en la Comisión Delegada" de ese mismo viernes. Según Mas, "lo que se ha publicado no se corresponde con lo que se aprobó" en el pleno del ejecutivo, de donde faltan "21 millones" que "no están".

Así, ha defendido que "no cuadran partidas" en la Conselleria de Igualdad, pero ha indicado que esto es "lo que se está acordando" y que está "prácticamente cerrado" entre Hacienda y Vicepresidencia.

Mas también ha señalado que "no estamos hablando de una cuestión de un error de muchos millones de euros", sino de una "incongruencia" entre lo que se acordó y lo que se refleja en los presupuestos. Por ello, "se tiene que rectificar para que Les Corts tengan toda la información". No obstante, ha esperado que esto no suponga un "escollo" para aprobar el presupuesto.

PSPV: "EN ABSOLUTO" HA HABIDO "MALA FE"

Mata ha manifestado que "se va a resolver" el "error" y ha asegurado que "en absoluto" ha habido "mala fe". Así, ha apuntado que "el Consell va a mandar una corrección de errores que se ajustará a lo que dice la ley y las previsiones presupuestarias".

Igualmente, ha pedido "perdón" por la "irresponsabilidad de todos nosotros" y el "caos" en una situación en la que "ayer murieron 20 personas" --por coronavirus--. "No sé qué polémica hay sobre el 0,08% del presupuesto", ha manifestado, ante unas cuentas que ha considerado "las mejores de la historia", por lo que ha considerado: "Estamos hablando de un tema incomprensible".

El síndic también se ha pronunciado sobre este tema en una rueda de prensa anterior en València, en la que ha asegurado que "esta es una cosa de políticos y de politiqueo que la gente no entiende en absoluto". "Yo que me dedico bastante a esto no lo entiendo tampoco y me parece absurdo que estemos en esta situación con el 0,08 por ciento del presupuesto", ha manifestado.

Así, ha asegurado que "hay un compromiso del Gobierno valenciano de que esos 21 millones en cuanto empiece el presupuesto se les harán llegar a quien los reclama". "Creo que deberíamos dar por zanjado el asunto", ha agregado.