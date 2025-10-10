La dana Alice deja este viernes el récord de lluvias desde 2017 en el observatorio de les Columbretes: 164 l/m2

Archivo - Imagen de archivo. Un coche circula bajo la lluvia en Castelló. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Alice ha dejado récord de precipitaciones en el observatorio de Illes Columbretes, en la ciudad de Castelló, desde 2017, al registrar hasta las 9.00 horas de este viernes un total de 164 litros por metro cuadrado (l/m2).

Así lo indican los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), que precisa que en las últimas 24 horas el observatorio de Columbretes alcanza los 212 l/m2. Durante el viernes, también hasta las 9.00 horas, se han acumulado 61,2 l/m2 en la playa de Miramar, que superan los 130 l/m2 desde el jueves.

En las últimas cuatro horas, entre las 5.15 y las 9.15 horas, los datos de Avamet, recogidos por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, apuntan que en Columbretes se han acumulado 112 l/m2, una cantidad muy inferior a los siguientes registros de la provincia. Le siguen Almassora, con 11,4 l/m2; Borriana, 10,4 l/m2; Oropesa, 10,2 l/m2; Les Alqueries, 9,6 l/m2; Cabanes, 8,8 l/m2; Sacañet, 8,6 l/m2; Moncofa, 8,1 l/m2; y Castelló, 7,8 l/m2.

En la provincia de Valencia, los Bomberos del Consorcio han atendido un servicio de achique y los de la ciudad de València otro relativo a una caída de árbol. En cuanto a las precipitaciones en las últimas cuatro horas, en Miramar se han registrado 39,2 l/m2; seguida de Oliva, 37,8 l/m2; Alcàsser, 31 l/m2; Massalfassar, 29,9 l/m2; Albal, 29,4 l/m2; Ontinyent, 29 l/m2; València, 27,8 l/m2; Alboraia, 27,8 l/m2; Gandia, 27,8 l/m2; Catarroja, 26,8 l/m2; Guardamar de la Safor, 26,7 l/m2; La Font d'en Carròs, 26,4 l/m2.

Por su parte, en la provincia de Alicante los bomberos no han atendido incidencias relacionadas con el episodio de lluvias por el momento. Los registros de precipitaciones son de 16,8 l/m2 en Poble Nou de Benitaxell; Xàbia, 16,8 l/m2; Pilar de la Horadada, 15 l/m2; L'Atzubia, 14,6 l/m2; Parcent, 14,4 l/m2; Teulada, 13,5 l/m2; Senija, 13,2 l/m2; Dénia, 13 l/m2; Orba, 12,8 l/m2.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado que, a las 9.30 horas, había precipitaciones generalizadas en la provincia de Valencia y el sur de Castellón, aunque sin tormenta en esos momentos. La intensidad era moderada, con momentos fuertes en el sur de Valencia. En el caso de la provincia de Alicante, también llueve con fuerza en el norte.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat decretó la alerta por lluvias nivel rojo en el litoral sur de Alicante; nivel naranja en el interior sur y todo el litoral de Valencia y litoral norte de Alicante; nivel amarillo en el interior sur y todo el litoral de Castellón, interior norte de Valencia e interior de Alicante.