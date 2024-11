La DANA inunda talleres de artistas falleros y destroza ninots a cuatro meses de la 'plantà': "Hemos perdido todo"

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La DANA que ha afectado en los últimos días a la Comunitat Valenciana ha ocasionado estragos también en los talleres de cerca de una veintena de artistas falleros, cuando quedan escasos cuatro meses de la 'plantà' de las Fallas de 2025. Los artesanos aseguran sentirse "desolados" y lamentan que en sus instalaciones "no ha quedo nada" de los monumentos: "Han desparecido hasta remates (...), hemos perdido todo".

Las lluvias han provocado la inundación de algunos talleres, mayoritariamente los ubicados en las zonas más afectadas por la DANA como la comarca de l'Horta Sud. Además, en otros casos las riadas han arrastrado incluso 'ninots' que han sido encontrados días después en otras localidades entre los escombros acumulados en las calles.

Artesanos como Rubén Arcos, Enrique Cardells, Agustín Torralba, Pedro Santaeulalia, Paco Giner, Josué Beitia, Toni Pérez, Fran Tarazona, Fede Alonso, Fernando López Cabañero, Vicente Zacarés, José Badia, Vicente Herrando, Míriam García Sandemetrio, Enric Ginestar, Ramón Lemos, Isidro Ventiscas y Juanjo Salom son algunos de los afectados, según el Gremio de Artistas Falleros de València.

Uno de ellos, Josué Beitia, el artista de la falla de la comisión Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (L'Antiga de Campanar), aspirante a revalidar este 2025 el primer premio de la sección Especial, ha asegurado sentirse "desolado" después de que la DANA haya inundado su taller. "Es mi vida", ha expresado.

"DIEZ MINUTOS MÁS Y NO HUBIÉRAMOS SOBREVIVIDO"

En una publicación en sus redes sociales, ha relatado que el pasado martes hizo "todo lo posible" para salvar el taller, "pero empezó a cubrir el agua por la cintura y tuvimos que subir a la finca de enfrente". "Diez minutos más y no hubiéramos sobrevivido", ha afirmado.

El artista ha explicado que en su instalación "no ha quedo nada", dado que "han desparecido hasta remates" de los monumentos. "No sé qué vamos a hacer de aquí a Fallas, hemos perdido todo y no tengo ni coche", ha señalado. Ante esta situación, ha reclamado "toda la ayuda posible".

Otro de los artesanos afectados es Pedro Santaeulalia, artista de la falla de Sueca-Literato Azorín, también de sección Especial. En su taller cuenta estos días con la ayuda de numerosos falleros de esta comisión como voluntarios para achicar agua, retirar enseres y limpiar el suelo de barro.

Santaeulalia ha reconocido sentirse "emocionado y animado de ver tanta y tanta gente que te quiere". "Lo de 'no tengo palabras' se queda corto, no sé qué decir, mil gracias de verdad", ha asegurado.

EL GREMIO, A DISPOSICIÓN DE LOS AFECTADOS

El Gremio de Artistas Falleros de València se ha puesto a disposición de los artesanos afectados de cara a "transmitir a las entidades competentes la situación particular de cada taller o lugar de trabajo". Para ello, está recopilando datos con el fin de poder ofrecer una "imagen real" de la situación y transmitirla a los ayuntamientos, la Diputación de Valencia y la Generalitat.

De esta manera lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el maestro mayor del Gremio, Paco Pellicer, que ha destacado que desde el colectivo han ofrecido apoyo para resolver cualquier consulta que puedan tener los artistas y ayudar "en todo aquello que esté en nuestras manos".

"Nos hemos puesto en contacto con todos los afectados para poder ayudar en la limpieza y en lo que necesiten para poder poner el taller en condiciones y continuar o intentar continuar su trabajo", ha subrayado el maestro mayor, que ha advertido de que hay artistas falleros que han perdido "la mayoría de los monumentos, por no decir todos".

En este momento, el Gremio tiene elaborado un listado "prácticamente definitivo" de los talleres afectados por la DANA, alrededor de una veintena. A partir de ahora, los próximos pasos, según Pellicer, serán "peritar lo que se ha perdido y, a partir de ahí, se valorará el trabajo que falta por hacer para ver si se puede llegar a tiempo".

Además, desde el Gremio procederán a "cotejar los datos de las comisiones falleras afectadas" para "ver si se puede continuar haciendo el trabajo, si las comisiones de las poblaciones que han tenido inundación quieren seguir para celebrar la fiesta, si esto supondrá un aplazamiento hasta el año siguiente o si hay alguna ayuda específica para poder acabar el trabajo que se ha iniciado o compensarlo de alguna manera".

Sobre medidas de flexibilidad que se podrían adoptar de cara a las próximas fiestas, en caso de que artesanos afectados no lleguen a tiempo de finalizar la construcción de los monumentos, Pellicer ha señalado que este tipo de decisiones "dependerán siempre de las comisiones falleras y las juntas locales". "Tendremos que hablar primero con ellas para ver qué se decide", ha indicado.

Por su parte, la Junta Central Fallera ha requerido a las comisiones que comuniquen al organismo autónomo municipal si sus artistas falleros han sufrido desperfectos en los talleres a consecuencia de la DANA, para poder elaborar un listado y recopilar todos los artesanos afectados, han detallado fuentes de la JCF.