Dansa València se consolida como referente cultural con el respaldo de más de 9.200 espectadores

Dansa València - GVA

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dansa València, el festival de danza y artes del movimiento de la Comunitat Valenciana, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades e impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), ha clausurado su 39ª edición con entradas agotadas en muchas de sus funciones y la participación activa de artistas y profesionales.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha mostrado su apoyo al certamen y ha remarcado que desde el departamento que ella dirige se reafirma "nuestro compromiso con la danza y las artes del movimiento como sector estratégico". "Dansa València se ha consolidado como un espacio clave para la creación, la exhibición y el encuentro profesional, por lo que mantenemos una apuesta firme por su crecimiento y proyección como festival de referencia nacional e internacional", ha abundado.

Durante la semana de Dansa València, la presencia local ha alcanzado un total de 37 compañías integradas en la programación oficial, a las que se suma la participación de creadores valencianos en las actividades profesionales como 'Nice to meet you 2' y 'Focus valencià', ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además, Dansa València extiende el apoyo a la proyección exterior de artistas con residencias de creación fuera de València, tanto en diferentes comunidades autónomas españolas como en Bélgica y Francia, y a la vertebración del territorio a través del proyecto 'Impuls a la Dansa', que en esta edición ha arropado a ocho compañías. Son 31 las compañías valencianas a lo largo del año, con el objetivo de sostener la creación y fomentar la conectividad del sector.

"De este modo, Dansa València funciona como una plataforma que no solo muestra el talento de proximidad, sino que lo acompaña y lo impulsa hacia nuevos mercados nacionales e internacionales", ha explicado María José Mora, directora del festival.

DATOS DE PÚBLICO

Este año, cerca de 10.000 personas han disfrutado de las artes del movimiento en las diferentes sedes del festival, en las calles y en museos de València. Estas cifras confirman la tendencia ascendente de sus últimas entregas, con 8.552 en 2024 y 9.507 en 2025.

Las razones tras el ligero descenso numérico respecto al año anterior responden a aspectos técnicos en el caso de las salas, ya que hubo propuestas íntimas con aforo reducido y una función de calle se tuvo que suspender a causa de la lluvia.

Al público asistente se unen las personas que disfrutaron de los talleres de mediación y de los Itinerarios activos de danza, programas que tratan de hacer el lenguaje del movimiento accesible y lograr nuevos aficionados a esta disciplina.

ASPECTOS PROFESIONALES DE LA CITA CULTURAL

Más allá de las cifras de público general, Dansa València ha congregado a un total de 174 participantes profesionales, a los que se suman los integrantes de las 37 compañías programadas este año. Entre los asistentes se hallan 37 agentes culturales valencianos, 65 nacionales y 62 internacionales procedentes de 24 países distintos, lo que sitúa a València en el mapa global de las artes escénicas.

A este respecto, resulta significativa su diversidad geográfica, con la presencia de 12 delegados de Francia, siete de Portugal, cinco de Italia y Bélgica respectivamente y cuatro de Alemania, además de representantes de países como Estados Unidos, Chile, Noruega, Suecia, Polonia y Uruguay, junto a una decena de periodistas y críticos especializados.

MEDALLA DE ORO DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS

El posicionamiento de Dansa València viene avalado por los reconocimientos institucionales recibidos durante el pasado año. El festival fue distinguido en diciembre con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España y en 2026 ha escalado hasta el puesto 52 en la clasificación general del informe 'Lo Mejor de la Cultura 2025'. En dicho estudio, en el apartado de 'Imprescindibles', Dansa València consta en el sexto lugar de la lista de festivales de teatro, donde destaca como el único festival especializado en danza que en esta clasificación estatal.

En el ámbito nacional, ejerce como espacio de convergencia al reunir a organismos de ocho comunidades autónomas. Colaboran con Dansa València la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana de Navarra, la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta de Galicia, Graner-Fàbrica de Creació de l'Ajuntament y el Mercat de les Flors de Barcelona, el Institut d'Estudis Baleàrics, el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias (LAV-C) y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural para fomentar la proyección cruzada de artistas.

En esta dirección, Dansa València ha servido de marco para la presentación del programa 'Dance From Spain', de la Federación estatal de empresa y compañías de danza (FECED) y del III Mediterranean Pass, un proyecto que une a las asociaciones profesionales de danza de Cataluña, Baleares, Andalucía y la Comunitat Valenciana. Otro momento clave de esta cohesión ha sido la reunión de las comisiones de Danza y Creación Contemporánea de La Red Española de Teatros, donde se elaboró el 'Cuaderno de Recomendaciones 2026'.

DANSA VALÈNCIA, SEDE DE LA 'SPANISH DANCE PLATFORM'

Este año, el festival ha vuelto a celebrar la danza en los escenarios al tiempo que acoge e impulsa la 'Spanish Dance Platform', una plataforma de mercado para la circulación de la creación y de sus artífices.

"Dansa València es un espacio de encuentro único por su condición híbrida de exhibición y feria, donde el sector de las artes del movimiento de todo el país se reúne entre sí y con agentes internacionales, con el objetivo de visibilizar nuestra creación y conectarla con otros territorios", ha destacado Mora.

El balance de esta edición recién celebrada destaca por el aumento de la asistencia de agentes culturales europeos, lo que consolida un interés mutuo por reforzar los lazos entre escenas vecinas y posiciona a Dansa València como una referencia en el arco mediterráneo y, en general, de Europa.

En este sentido, uno de los hitos de esta edición ha sido la elección de Dansa València como sede del encuentro presencial de la 'Dance Festivals Network Europe', una red internacional conformada por 32 festivales.

Una decena de sus representantes avanzaron en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) la campaña #DanceMattersEurope. Esta propuesta, desarrollada junto a las redes EDN y Aerowaves, tiene como objetivo reivindicar un lugar destacado para la danza en las políticas culturales de la Unión Europea. La vertiente internacional se ha visto también reforzada por la Misión Inversa de la Associació Valenciana d'Empreses de Dansa (AVED), en colaboración con el IVACE, que permitió el encuentro entre creadores locales y programadores extranjeros.

Acuerdos con Occitania y Bruselas La directora del festival, María José Mora, ha subrayado que la internacionalización no es una línea complementaria en su estrategia, sino uno de sus ejes estructurales.

Así, desde el año 2022, el festival está facilitando herramientas a las compañías para su inserción en circuitos extranjeros. Bajo esta premisa, el evento ha consolidado su alianza estratégica con el teatro KVS de Bruselas, donde anualmente se brinda una residencia de ensayo y asesoramiento artístico a creadores vinculados al festival, y forjado una nueva relación sostenible con la Red Danza Sur de Occitania en Francia.

Este último acuerdo permitirá un intercambio bidireccional de residencias, lo que refuerza la proximidad territorial como vía de expansión. En esta línea, cabe destacar la consolidada relación de colaboración con Fundación SGAE que, entre otras acciones, permite realizar mentorías de internacionalización y la actividad de mercado 'Nice to meet you'.