Dansa València presenta el 17 de abril 'Calentamiento' de la bailaora de flamenco Rocío Molina - GVA

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El encuentro 'Nice to meet you II' abre una ventana profesional innovadora a los procesos de creación en el CCCC Dansa València, el festival de danza y artes del movimiento organizado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo e impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), presentará el próximo 17 de abril en su programación a la creadora de flamenco contemporáneo Rocío Molina.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, asistirá al Teatro Principal de València, donde la bailaora malagueña, galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el León de Plata de la Bienal de Venecia y el Premio Nacional de Danza, presenta su pieza 'Calentamiento', según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En esta propuesta, Molina consolida su reputación como artista que expande los límites de la tradición de la mano de dos colaboradores igualmente disruptivos: el cantaor Niño de Elche y el dramaturgo Pablo Messiez.

La oferta del festival se completa con la programación de la compañía catalana La Taimada. Bajo la dirección de Olga Álvarez y Jordi Cabestany, el colectivo desembarca en Carme Teatre con 'Opus', una obra que se presenta como una "escultura femenina viva".

La pieza está encarnada por la bailarina y coreógrafa suiza afincada en València, Christine Cloux, Premio Max a la mejor intérprete femenina de danza 2024, quien utiliza el movimiento para cuestionar la mirada social sobre la feminidad y los cánones de belleza. La Taimada llega a València tras el reciente reconocimiento en los Premios Dansacat 2024, donde se alzaron con los galardones a mejor espacio escénico y mejor diseño de iluminación.

Como novedad destacada de esta edición, Dansa València refuerza su vertiente de mercado y estímulo profesional con la actividad Nice to meet you II, que es a la vez una presentación de obras en proceso y un encuentro profesional. La cita tendrá lugar en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) y está diseñada como una cita dinámica para que los agentes acreditados conozcan de primera mano trabajos en desarrollo.

En esta sesión participarán las creadoras valencianas Lucía Jaén y Julia Zac, junto a la compañía andaluza La Imbuición, cuya intervención cuenta con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

DANZA EN LA CALLE Y SEGUNDAS OPORTUNIDADES

La jornada también recupera las propuestas de calle para quienes no pudieron asistir a los pases previos del fin de semana de Moviments Urbans. Fil d'arena realizará su recorrido coreográfico por Ciutat Vella partiendo de las Torres de Serranos, mientras que Titoyaya Dansa ofrecerá un nuevo pase del preestreno de 'Liebe' en el Antiguo Cauce del Río Turia, situando la acción entre los puentes de las Flores y de la Exposición.