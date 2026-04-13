Dansa València recibe a un centenar de agentes culturales y fomenta nuevos formatos de mercado

Archivo - Dansa València refuerza la internacionalización del talento español con la presencia de un centenar de agentes culturales y nuevos formatos de mercado - IVC - Archivo

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Dansa València desplegará del 15 al 19 de abril un "intenso" calendario de actividades paralelas que trascienden la exhibición. Entre ellas, el encuentro recibirá a un centenar de agentes culturales y fomenta nuevos formatos de mercado.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha subrayado la relevancia de esta agenda sectorial, que atrae a más de un centenar de profesionales.

"Los contenidos previstos responden de manera directa a la demanda de programadores, representantes de redes internacionales y nacionales, directores de festivales y compañías, y tienen como intención fortalecer la visibilidad de nuestra danza y ampliar las oportunidades de movilidad para creadores y creadoras".

Además, Ortí ha destacado que este año es especialmente significativo el aumento de la presencia de agentes culturales de nuestro continente, "lo que consolida un interés mutuo por reforzar los lazos entre escenas vecinas y posiciona a Dansa València como una plataforma de referencia en el arco mediterráneo y europeo".

Uno de los "hitos" de esta edición es la elección del festival valenciano como sede del encuentro presencial de la Dance Festivals Network Europe. Una decena de representantes de los 32 festivales que lo integran avanzarán el 17 de abril en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) la campaña #DanceMattersEurope, una iniciativa conjunta con las redes EDN y Aerowaves para reivindicar el lugar de la danza en las políticas culturales de la Unión Europea.

Esta vertiente internacional se verá reforzada por la Misión Inversa de la Associació Valenciana d'Empreses de Dansa (AVED) en la Sala 7 del Edificio Rialto el 16 de abril, y por la actividad 'Nice to meet you', que en esta edición se desdobla con una primera sesión de contacto profesional en el Rialto el día 16 en la que se realiza una rueda de presentaciones rápidas de proyectos, y la novedad de una segunda jornada en el CCCC el 17 de abril centrada en la presentación de obras en proceso de las artistas Lucía Jaén, Julia Zac y la compañía andaluza La Imbuición. Este nuevo concepto facilitará un diálogo temprano entre creadoras y programadores internacionales.

El apoyo al tejido nacional y local también se hace patente con la reunión de las comisiones de Danza y Creación Contemporánea de La Red Española de Teatros el 16 de abril en el Hotel Only You, donde se elaborará el 'Cuaderno de Recomendaciones 2026'.

Asimismo, el Teatre Principal acogerá el 15 de abril el encuentro de programadores del Circuit Cultural Valencià, que a continuación asistirán en la Sala Matilde Salvador de La Nau a la representación de Focus Valencià, una selección de seis 'showcases' de los últimos trabajos de otras tantas compañías valencianas: La Repetidora, Eyas Dance Project, Cía. Pla Roig, Eugenia Morera & Alba Elvira y Mar García & Javi Soler. El objetivo es fomentar la circulación de las piezas.

Por su parte, el Teatre Rialto y La Nau serán los escenarios el 16 de abril para la presentación de la III Mediterranean Pass, un proyecto que une a las asociaciones profesionales de danza de Cataluña, Baleares, Andalucía y la Comunitat Valenciana para tejer una serie de acuerdos que culminarán en El Campello (Alicante) en septiembre. Contará con miembros de los equipos de gestión territoriales, espacios acogedores, artistas seleccionadas y programadores.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

El programa satélite también dedica un espacio preferente a la formación de alto nivel para estudiantes y artistas. La oferta formativa de este 2026 La oferta formativa arranca el 11 de abril en Espai LaGranja con una sesión sobre el antiguo palo flamenco del romance a cargo de la bailaora María Moreno, programada el 16 de abril en el TEM con su espectáculo 'Magnificat', y un taller de Waacking, un estilo de baile surgido en Los Ángeles en la década de los setenta, creado y desarrollado por la comunidad LGBTQI+, impartido por la reconocida maestra Rada y organizado por Valencia City Cypher Internacional.

A estas propuestas se suman el lunes 14, en el Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato, las metodologías de Mauricio Pérez Fayos sobre lenguajes de futuro y día 15 el Espai LaGranja, acogerá el taller sobre la técnica de consciencia corporal desarrollada por Olga Álvarez, de La Taimada en su proyecto 'Presence', donde busca aliviar los dolores que impiden la suavidad del movimiento en la danza, en el teatro o en la vida. Ambos artistas forman parte de la programación de esta edición del festival.

Para la ciudadanía, Dansa València propone una inmersión directa en la cultura coreográfica. El 15 de abril, el Teatre Principal será el punto de encuentro para la presentación de tres proyectos divulgativos: el libro que celebra el 20 aniversario de la compañía La Siamesa, '20 años de botellón cultural', a cargo de Ángela Verdugo, Xavi Puchades y Santiago Ribelles; el proyecto didáctico 'El libro de las Alegrías' de la editorial La calle baila, presentado por Eva Moreno y Ana Raquel Leiva; y el podcast 'Tinder Dance' de La Negra Produce, con Carlos Amador y Cristina Gómez.

Como viene siendo habitual, Radio Nacional de España (RNE) se trasladará al vestíbulo del Teatre Principal para la grabación en directo de los programas especiales de 'La Sala' por parte de Daniel Galindo y 'A compás', presentado por Olga Baeza. Esta doble presencia radiofónica proyectará la actualidad del festival a toda la audiencia nacional.

Por último, Dansa València reafirma su compromiso con la ciudadanía a través de iniciativas de mediación y divulgación. Los Itinerarios Activos, coordinados por la periodista especializada en lenguajes del movimiento Sara Esteller, consisten en la oferta de recorridos guiados para acercar los procesos creativos al público no experto.