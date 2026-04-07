Dansa València transformará lugares de paso cotidianos en escenarios de danza con el ciclo 'Moviments Urbans'

Imagen del bailarín Adrián Ros - DANSA VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Dansa València apuesta por "conquistar" y "transformar" las calles de la ciudad a través de una experiencia artística. Para ello, las plazas, parques, jardines y espacios museísticos de la capital del Turia servirán de escenarios a las piezas del ciclo 'Moviments Urbans', mediante el cual el certamen quiere acercar los lenguajes del movimiento a nuevos públicos y espacios no convencionales.

Así lo han puesto de relieve la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC) --entidad organizadora de la cita--, María José Mora, y José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, que colabora en la iniciativa, durante la presentación de la actividad.

Este itinerario coreográfico, que contempla alrededor de 40 pases, tomará las calles y espacios patrimoniales de la urbe para transformar los lugares de paso cotidianos en escenarios para la danza contemporánea.

La secretaria autonómica de Cultura ha subrayado que este certamen es "único" a nivel tanto nacional como internacional, al tiempo que también es, a su juicio, "un ejemplo de lo que es la danza, el arte y la cultura". Alonso ha hecho hincapié en que "a veces el arte y la cultura nace y se muestra en recintos cerrados, pero también, y esa es la apuesta que presentamos hoy, la danza sale a la calle, así como el arte y la cultura también".

"La celebración del ciclo 'Moviments Urbans' demuestra que la danza es una herramienta artística capaz de conectar con todos los públicos, de salir de sus espacios tradicionales para ocupar otros nuevos y activar esa conexión con el público y con la arquitectura de la ciudad. Es una oportunidad para conectar, para vivir la danza como una experiencia compartida", ha comentado.

Para Alonso, esta edición "hará historia un año más". Además, considera "importante" que este certamen sirva "para tomar nota" de la "excelencia que estamos consiguiendo" y "para las próximas ediciones". "Podemos mejorar, si cabe, la calidad de este festival", ha apostillado.

"Espacios patrimoniales de nuestra ciudad se transforman en escenarios en los que se va a poder disfrutar de la danza contemporánea. El diseño es muy interesante y muy atractivo. Somos un referente y debemos una vez más estar orgullosos de la cultura de calidad que se está haciendo en nuestra tierra", ha apuntado, al tiempo que ha aseverado: "Apostamos y seguimos apostando con la máxima ambición por seguir superando estos retos. Reafirmamos nuestro compromiso una vez más".

Por su parte, la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, ha destacado la importancia de esta iniciativa para conectar el arte con la ciudadanía: "Desde 2021 trabajamos para que el público descubra la danza fuera de los espacios convencionales".

Según ha remarcado, "situar los espectáculos en el entorno cotidiano permite generar nuevos diálogos y miradas plurales hacia la realidad que nos rodea".

Por su parte, el concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, ha manifestado: "Desde el Ayuntamiento, apostamos por acercar la cultura a la ciudadanía y por integrar las artes en el espacio público. En este sentido, el ciclo 'Moviments Urbans' es la mejor demostración de cómo la danza contemporánea puede dialogar con nuestro patrimonio y transformar la ciudad en un gran escenario abierto".

"Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con una programación cultural diversa y de calidad, capaz de dinamizar los espacios urbanos y de conectar con nuevos públicos", ha añadido.

IMPROVISACIÓN

Antes de la presentación, el bailarín Adrián Ros ha realizado una improvisación con un extracto de la ópera 'Celestial Excursions' de Robert Ashley. Ros ha tomado como inspiración esta edición del festival, para escoger fragmentos musicales que evocan "intimidad, cuidado, amor, detalle, contacto y vulnerabilidad". El objetivo es trabajar "gestualidad, expresión y un cuerpo frágil y transparente".

El ciclo arrancará el 11 de abril en el Museu de Belles Arts con una doble propuesta de talento valenciano. El coreógrafo Jacob Gómez presentará 'Quema', un reencuentro de almas ancianas que revisitan su trayectoria vital desde la vulnerabilidad, y deciden bailar la juventud desde un ángulo inédito en el que escuchan el ritmo del cuerpo.

Por su parte, Cristina Reolid llevará a escena 'Carne de bronce', un solo que fusiona el cante flamenco con el pulso sintético de la vida actual. En la pieza el cuerpo de la bailarina se deja atravesar por la sonoridad del presente.

Esa misma mañana, el Pont de la Trinitat acogerá una propuesta para público familiar de la mano de las mallorquinas Hermanas Picohueso. Con 'AHNI (Accions Humanes No Identificades)', la compañía invita a la infancia a reflexionar sobre la importancia del cuerpo y el movimiento frente a la desconexión del progreso, mientras sus mayores desconectan sobre hamacas.

La tarde del sábado la programación se trasladará a la plaza del Patriarca, que se convertirá en un 'ring' de baile con el 'All Styles Battle' de Valencia City Cypher. Este evento de danzas urbanas alcanza una nueva edición con música en directo, donde la improvisación y los estilos 'freestyle' vuelven a ser los protagonistas.

La deliberación la llevarán a cabo jurados internacionales que además de valorar la competición impartirán clases gratuitas y ofrecerán orientación sobre emprendimiento profesional.

El domingo 12 de abril, la compañía Fil d'arena propone una travesía desde las Torres de Serranos por las calles de Ciutat Vella. Esta travesía de cuerpos y lugares busca revelar la poesía oculta de la arquitectura urbana a través de la interacción de los cuerpos con el espacio público.

El punto final al ciclo con el que arranca Dansa València lo pondrá la compañía alicantina Titoyaya Dansa en el Antiguo Cauce del Río Turia (entre los puentes de las Flores y de la Exposición). Bajo la dirección de Gustavo Ramírez, la formación representará el preestreno de 'Liebe', una pieza que indaga en el enamoramiento como un impulso irracional y un accidente impredecible que transforma a los desconocidos.