La danza contemporánea y la música experimental se unen en vivo en 'Face au Mur' en Sala Russafa

Espectáculo en Sala Russafa - SALA RUSSAFA

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La danza contemporánea y la música experimental se han unido en vivo en la Sala Russafa de València con 'Face au Mur' ('Frente al muro') de Toni Aparisi, Jesús Hidalgo y Juanjo Llopis, una propuesta híbrida en la que su madurez como creadores destila en un encuentro entre cuerpo y sonido que se celebrará el 1 y 2 de mayo.

'Loops' de composiciones musicales electrónicas y ambientales se van superponiendo en vivo, mientras la danza muestra las huellas del tiempo y de las experiencias vividas sobre el cuerpo. A la puesta en escena se suman las proyecciones audiovisuales y la participación de parte del alumnado del taller de danza contemporánea de Sala Russafa, ha destacado el espacio cultural en un comunicado.

Con residencia creativa, esta pieza sirve para celebrar el Día Mundial de la Danza (29 de abril) y reivindica la capacidad, tanto creativa como expresiva, de los artistas en su etapa de madurez. Un "acto de rebeldía" frente a tiranía de la 'juventocracia'" que pone su mirada en el cuerpo como "registro de experiencias".

'Face au mur' ha nacido del impulso del bailarín, coreógrafo, docente y director de escena Jesús Hidalgo. El artista quería realizar un último proyecto escénico y pensó hacerlo en la ciudad donde estudió danza, antes de que la vida le llevara a desarrollarse extensamente como profesional en compañías internacionales y terminara por asentarse durante décadas en la Normandía francesa, como director de La Portée - Centro de la Mémoire Choréographique y de Espace de Recherche et de Création Choréographique L'Hippocampe (Caen, Francia).

"Nunca habíamos trabajado juntos pero le había seguido su trayectoria y pensaba que podríamos encajar", ha explicado Hidalgo sobre los motivos por los que le contactó con la propuesta de un proyecto al creador castellonense JJ Llopis, productor y compositor que trabaja la música electrónica y experimental, así como el 'spoken word' y la poesía electrónica, con el que ha participado en festivales nacionales e internacionales.

Este trío se ha unido para reflexionar sobre el paso de tiempo y cómo afecta a la hora de crear e interpretar una coreografía o partitura, que son los ingredientes básicos (aunque no los únicos) del 'objeto musi(c)oreográfico' que, este fin de semana, estrenan en Sala Russafa.

"Sin mi trayectoria previa, sin todos los conocimientos que he adquirido con los años, no podría hacer lo que hago en este espectáculo", ha señalado JJ Llopis, autor de las composiciones musicales que acompañaran en vivo el espectáculo con canciones en las que va superponiendo 'loops' y capas sonoras, sonidos electrónicos, ambientales y, en ocasiones, industriales.

Son composiciones que nacen de su experiencia personal de la madurez como artista, pero también de la observación de las coreografías creadas por Aparisi e Hidalgo en un diálogo creativo. Un proceso que ha contado con la oportunidad de disfrutar de una residencia creativa en Sala Russafa durante las últimas semanas, en la fase final antes de su estreno.

CUERPO COMO ESCENARIO

'Face au mur' habla del cuerpo como escenario, materia donde la vida y el tiempo dejan sus huellas, igual que ocurre en los muros de las construcciones en las ciudades. El cuerpo, la pared, puede verse como lugar que limita o como un refugio desde el que empoderarse y tomar impulso.

Es lo que hacen los bailarines en esta pieza que trata de transmitir la belleza del movimiento en sí misma, lejos de las acrobacias. "No buscamos el impacto visual por las proezas físicas, la danza puede ser espectacular por muchos aspectos y nosotros queremos mostrar el poder expresivo del cuerpo, su diversidad y cómo en todos hay huellas de lo que hemos vivido", ha subrayado Aparisi.

En el caso de Hidalgo, ha sido un "reto" retomar su faceta como intérprete, después de años centrado en múltiples facetas vinculadas al mundo de la danza: "Soy consciente de que ahora me relaciono de manera diferente con mi cuerpo pero tenía este deseo personal y encontrar a estos compañeros de aventura está siendo una experiencia maravillosa, además de muy divertida".

El espectáculo está coproducido por Transfermove (València), Isósteles Estudi (Castelló) y AlleRetour Danse (Caen, Francia), con la colaboración de Sala Russafa.

Sobre el escenario, el set de JJ Llopis estará acompañado por una escalera y unas sillas, que servirán como apoyo escenográfico e interpretativo y que formarán parte de algunos pasajes coreográficos.

COLABORACIÓN DE ALUMNOS

Las proyecciones audiovisuales y el diseño de luces reforzarán la estética de la pieza y, a estos elementos escenográficos, hay que sumar la participación de parte del alumnado del taller de danza contemporánea para no profesionales que Aparisi imparte en Sala Russafa.

Los artistas han invitado a alumnos de estos cursos a colaborar, dando soporte a ciertas partes del espectáculo y a algunos momentos de las coreografías, lo que refuerza el mensaje de que en la danza tienen espacio todos los cuerpos, técnicas y edades.

Jesús Hidalgo ha sido invitado como profesor en universidades y conservatorios de Seul, Bruselas o Nueva York, entre otras ciudades y fue director y coreógrafo en la compañía AlleRetour Danse desde 1991.

En su València natal, cuatro décadas antes, coincidió en un espectáculo de la bailarina y coreógrafa Carolyn Carlson con Toni Aparisi. Miembro destacado de la extinta Ananda Dansa durante 25 años, ha sido reconocido como intérprete (tres Premios Max, cuatro Premios Abril y un Premi IVC de les Arts Escèniques) y coreógrafo (un Premio Max).

En paralelo, ha desarrollado una faceta docente que incluye al Conservatorio Superior de Danza, la Universitat de València o la propia Sala Russafa y, desde 2016, es el director de la formación TransferMove.