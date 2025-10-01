David Esteve Pastisseria de València, premio a Mejor Mocaorà y Escaparate en el Concurso Sant Donís de Confiteros

David Esteve Pastisseria de València, premio a Mejor Mocaorà y Escaparate en Concurso Sant Donís del Gremio de Confiteros - GREMIO DE MAESTROS CONFITEROS DE VALENCIA

Dulces Martín se alza con los galardones a Mejor Innovación y Degustación y Pastelería Pana de Meliana, a Mejor Pieza Comercial

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

David Esteve Pastisseria de València ha hecho doblete en el Concurso Sant Donís 2025, organizado por el Gremio de Maestros Confiteros de Valencia, y se ha alzado con los premios a Mejor Mocaorà y Mejor Escaparate con su reproducción de la Iglesia de San Nicolás.

También se ha llevado dos galardones Dulces Martín que, con su mazapán de trufa, ha conseguido ser la Mejor Innovación y Degustación. Por su parte, el premio a la Mejor Pieza Comercial ha sido para Pastelería Pana de Meliana.

Así se ha hecho público este miércoles por parte del Gremio de Maestros Confiteros de Valencia, cuyo Concurso de Sant Donís tiene más de 40 años de vida y es "el más antiguo y el de mayor nivel de todos los que se celebran en la Comunitat Valenciana porque solo se pueden presentar las pastelerías que tiene el sello de calidad artesana del Gremio, avalado por el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana", según ha indicado la entidad gremial en un comunicado.

David Esteve Pastisseria se ha hecho con los galardones de Mejor Mocaorà y Mejor Escaparate con una creación "tan artística como emotiva" con la reproducción del techo y la entrada de la conocida como Capilla Sixtina Valenciana, la Iglesia de San Nicolás, representada sobre la tradicional piula y el tronaor.

San Nicolás es patrón protector de los pueblos y su simbología "se funde en esta obra con los elementos que dan identidad al pueblo valenciano", como la cerámica, el instrumental de cultivo de la huerta, los tejidos tradicionales y la música popular representada con una dolçaina. Esta simbología "recorre toda la tienda desde los mostradores interiores hasta el escaparate" que se ha llevado el primer premio.

David Esteve ha sostenido que este año están "muy orgullosos" de su propuesta. "Estamos enamorados de esta iglesia y queríamos rendir un homenaje a su belleza y simbología. Hemos estado trabajando desde el 18 de septiembre, probando colores, realizando los dibujos, de la forma más minuciosa y real posible", ha expresado.

Dos galardones también se ha llevado Dulces Martín de València, con el Premio a la Mejor Innovación con un arriesgado mazapán de trufa negra, del que el jurado ha destacado su "perfecta elaboración" que dejaba entrever el sabor a trufa negra, pero "sin perder la esencia y la textura del mazapán en boca".

En esta línea, Dulces Martín también se ha hecho con el galardón a la Mejor Degustación, con piulas y tronaors "bien cocidos, con rellenos perfectos y mazapanes de frutas tiernos y con un grado de azúcar equilibrado".

Por su parte, el premio a la Mejor Pieza Comercial ha sido para Pastelería Pana de Meliana. Con esta categoría, el Gremio quiere premiar la mejor fruta de venta al público.

Este año, Carlos Soria, de Harinas Brocal, ha actuado como presidente del jurado y ha resaltado que ha sido "realmente emocionante" valorar unas propuestas "con tanta creatividad y dedicación".

"No son solo elaboraciones de repostería, también auténticas obras de arte. Hay que felicitar a todos los participantes por un trabajo que cada edición eleva aún más el prestigio y la singularidad de este certamen", ha expresado Soria.