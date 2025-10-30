David Valero lleva el cine social valenciano a la Mostra con 'Enemigos'

'Enemigos', El Nuevo Largometraje De David Valero Llega A La Mostra De València Tras Sus Nominaciones En Los Premis Lola Gaos - MOSTRA VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo largometraje de David Valero, 'Enemigos', llega a la Mostra de València-Cinema del Mediterrani tras sus nominaciones en los Premis Lola Gaos para narrar cómo "el odio y la violencia se transforman en conciencia en los barrios de Alicante".

Chimo y El Rubio son dos adolescentes de barrio, víctima y verdugo, acosado y acosador, cuyas vidas están marcadas por la enemistad y el resentimiento. Un día, Chimo ve la oportunidad de vengarse y poner fin a años de sufrimiento. Sin embargo, lo que no sabe es que el destino tiene un giro inesperado reservado para ambos.

"Aunque el bullying es el detonante del conflicto, en realidad es una película sobre cómo desde el odio se puede construir una amistad pura", asegura el director.

Rodada en la Comunitat Valenciana, 'Enemigos' se consolida como una de las obras "más potentes del nuevo cine social valenciano", subraya el certamen. Avalada por sus nominaciones a Mejor Dirección y Mejor Guion en los Premis Lola Gaos, el largometraje, dirigido por el cineasta valenciano David Valero y coescrito junto a Alfonso Amador, se ha presentado en la sección Finestra de la Mostra.

Aunque cuenta con influencias del cine quinqui, Valero niega que se trate de una película de este género. "Es más bien cine social, puesto que todos los actores son profesionales y no de la calle".

La cinta está protagonizada por Christian Checa y Hugo Welzel, junto a Estefanía de los Santos, Luna Pamiés y José Manuel Poga, la película combina una mirada realista y emocional con una estética sobria y comprometida.

Valero, nacido en Alicante y afincado en València, describe el filme como "un proyecto profundamente personal y valenciano, nacido del recuerdo y las vivencias de mi adolescencia". "Vengo de un barrio donde un joven ejercía la violencia sobre algunos amigos y compañeros --explica el director--, y quise trasladar esa realidad al cine con empatía y sin maniqueísmos".

"CUANDO EXISTE CONCIENCIA PUEDE HABER UN CAMBIO"

Y todo ello, con un objetivo firme, añade el cineasta: "Cualquier asunto que contribuya a concienciar a la sociedad sobre una realidad, tanto presente como del pasado, es esencial, porque cuando existe conciencia puede haber un cambio". Por eso, asegura que ha querido evitar los clichés, puesto que en esos barrios alicantinos encontramos "grandes comunidades y mucha cultura".

Con producción de Atípica Films y distribución de Vértice 360, 'Enemigos' representa el compromiso del audiovisual valenciano con las historias cercanas y la conciencia social.

"El arte --afirma David Valero-- es una forma de canalizar y transformar nuestras emociones; el cine me permite expresar cosas que no podría verbalizar directamente".