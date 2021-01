Davó advierte que su cese "debilita" a Podem justo cuando estaba remontando: "No hay justificación política"

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, advierte que su posible cese como portavoz en Les Corts que debate este sábado el consejo ciudadano de Podem "debilita" al partido justo cuando estaba remontando en las encuestas de la Comunitat Valenciana.

Es más, está sorprendida con la decisión de la coordinadora autonómica, la también diputada Pilar Lima, de querer relevarla y cuestiona su motivación en un momento como el actual. "No hay justificación política ni sigue la hoja de ruta marcada por las inscritas hace solo seis meses. Las guerras internas siempre desestabilizan".

Davó, en declaraciones a Europa Press, reacciona así a la propuesta de la dirección de Podem de que Lima asuma la sindicatura y ella pase a ser la portavoz adjunta segunda tras Estefania Blanes (Esquerra Unida). "Nos cogió de sorpresa ayer, tanto a mí como al grupo parlamentario: nos lo comunicó la ejecutiva cuando en el orden del día no aparecía nada de esto", asegura.

Sobre todo, rechaza que se proponga este "repentino" relevo en plena tercera ola y que "rompa el proyecto" cuando solo ha pasado medio año desde que los inscritos decidieron apostar por separar los tres espacios: la vicepresidencia segunda del Consell con Rubén Martínez Dalmau, el partido coordinado por Lima y el grupo parlamentario con ella al frente.

Esto era "precisamente" lo que defendía Lima cuando se enfrentaron ambas por el liderazgo del partido hace unos meses --"las tres 'patas' que decía ella"-- y, a su juicio, ya estaba dando buenos resultados para Unides Podem. "Pilar siempre decía que apoyaba mi tarea como síndica", recuerda Davó.

Por contra, defiende que ahora todos los partidos necesitan estabilidad, especialmente los de gobierno, porque cree que puede afectar al pacto del Botànic (PSPV-Compromís-UP). "Y esto no lo podemos permitir, nuestra obligación y responsabilidad es estar fuertes y al lado de la ciudadanía en momentos difíciles", reivindica.

Aunque espera que la sustitución saldrá adelante porque ella no tiene cargo orgánico, Davó defiende que cuenta con el apoyo del grupo de Unides Podem y que Lima debería tenerlo en cuenta porque "no tiene sentido que una síndica no sea la mejor valorada por sus diputadas".

También cuestiona la propuesta de que pase a la segunda portavocía porque "lo hace más injusto todavía" y lo ve como un intento de suavizar el cese. "Si puedo ser buena o estoy capacitada para ser adjunta, ¿por qué no para síndica?", se pregunta, cuando considera que un cese así debe ser por un "motivo político" o por incapacidad.

PIDE A LIMA QUE SEA VALIENTE

La todavía portavoz 'morada' insta así a Lima a que sea "valiente" y asuma la sindicatura con su equipo. "Cuando uno toma una decisión política, la debe tomar con valentía y, sobre todo, con mucha honestidad y coherencia", recalca, para recordar que ella dio un "paso adelante" y asumió el puesto en un momento complicado para el partido.

En todo caso, garantiza que continuará como diputada para cumplir su "compromiso con la ciudadanía" que la eligió dentro de las lista de Podem en 2019. Desde entonces destaca logros como aumentar el parque público de vivienda, las ayudas al alquiler, el decreto de tanteo y retracto, una reforma fiscal pionera, impulsar la reforma electoral y "ser probablemente el grupo más decidido que combate el discurso del odio y el de la extrema derecha".

Naiara Davó espera ponerse en contacto este viernes con Pilar Lima para "hablar tranquilamente" y transmitirle todos estos argumentos. "Teníamos una oportunidad muy buena de fortalecer el partido, lo estábamos haciendo; ahora lo necesitamos más que nunca", lamenta.