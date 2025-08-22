Decomisadas más de 5.000 latas de refrescos destinadas a la venta ilegal en las playas de València

Fueron localizadas en un almacén en una vivienda de las Casitas Rosas en condiciones de insalubridad "extremas", con cucarachas y hormigas

Agentes de la Policía Local de València han decomisado más de 5.000 latas de refrescos destinadas a la venta ilegal en las playas de la ciudad en un almacén localizado en una vivienda de la zona de las Casitas Rosas. En total, se han intervenido 52 packs de cervezas, 44 de Coca-Cola y seis de Fanta de limón.

Los hechos han ocurrido este jueves después de que los agentes detectaran a un hombre que circulaba con un carro de compra y una nevera de corcho blanco y que había efectuado operaciones de carga y descarga de refrescos y cervezas desde un vehículo al interior de un edificio. Al preguntarle los policías, este se mostró "nervioso" y dio "respuestas incongruentes".

En ese momento, observaron que en el interior de una de las viviendas habían más neveras de poliuretano de color blanco con hielo y cervezas, al parecer "ya preparadas para la venta no sedentaria en la zona de la playa", según ha informado la Policía Local en un comunicado.

"1 EURO A ESPAÑOLES Y 1,5 A TURISTAS EXTRANJEROS"

Tras dialogar con esta persona, contestó que no era repartidor, pero que se "busca la vida" y utiliza la vivienda como almacén. Seguidamente, los agentes le solicitaron la factura de la compra de las bebidas, pero no disponía de ella. Finalmente, y "de manera espontánea", les manifestó que se dedicaba a "vender latas de cerveza a 1 euro para españoles y 1,5 euros para turistas extranjeros".

Los policías le pidieron entonces autorización para entrar en la vivienda, a lo que accedió. En el interior de la misma han localizado gran cantidad de cajas de latas en "condiciones de insalubridad extremas", con "desorden, trastos, cajas, cucarachas y hormigas". Además de las neveras blancas, también encontraron cinco neveras para enfriar las bebidas.

Por todo ello, los agentes han decomisado los productos y comunicado la incautación del material a las marcas perjudicadas "por si quieren emprender proceso judicial". Además, han dado traslado al área de Sanidad del Ayuntamiento "por si existiese algún tipo de responsabilidad administrativa y/o penal" y han guardado muestras "por interés penal/administrativo", mientras que el resto se ha destruido.

Este tipo de actividad ilegal de venta no sedentaria que "no cumple con las garantías necesarias y tampoco evita la venta de bebidas alcohólicas a menores", han apuntado desde la Policía Local, ha sido denunciada "en numerosas ocasiones" por las asociaciones de vecinos.