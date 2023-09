Delegación condena "sin fisuras" los asesinatos machistas en Orihuela y Castelló: "No podemos jugar con las palabras"

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana ha guardado este martes un minuto de silencio para condenar "sin fisuras" los últimos casos de mujeres asesinadas por violencia machista en Orihuela Costa (Alicante) y Castelló de la Plana.

"No podemos entrar en enfrentamientos, no podemos entrar en dudas, no podemos jugar con las palabras, no podemos jugar con las víctimas y con todas sus familias", ha advertido la delegada, Pilar Bernabé, en alusión a las instituciones que "no utilicen un término tan claro y contundente como la lucha contra la violencia de género".

Frente a ello, Bernabé ha instado "a todas las instituciones y a algunos ayuntamientos que salgan a condenar esta violencia machista con nombre y apellidos" porque, de lo contrario, "no están haciendo ningún favor a esta sociedad". "Hoy todos los valencianos tenemos que unirnos para defender una lucha que es histórica", ha alentado.

Y es que, según ha lamentado, este año la Comunitat Valenciana suma cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas por el simple hecho de ser mujeres, lo que supone que tanto esta autonomía como el resto de España sufren "un incremento de feminicidios hasta ahora inusitado".

Ante estas cifras dramáticas, la delegada ha llamado a que todos los gobiernos, instituciones y el conjunto de la sociedad, "que ya ha asumido que esta lucha es de todos, cierren filas" para combatir la violencia machista.

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 47 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año tras confirmar tres nuevos casos, entre ellos los ocurridos este fin de semana en Orihuela Costa (Alicante) y Castelló. Esto supone dos víctimas menos que las asesinadas por este motivo en todo el año 2022, cuando 49 mujeres murieron por violencia machista.

En concreto, se pueden confirmar tres asesinatos: una mujer de Orihuela (Alicante) de 80 años, sin hijos menores de edad y sin denuncias previas contra el agresor; una mujer de 51 años en Castelló, también sin hijos menores y sin denuncias previas contra el agresor, y una tercera mujer de 35 años en Murcia con una hija menor de edad que sí había presentado denuncia contra el agresor.

En el minuto de silencio en la sede de Delegación han participado representantes de la Diputación de Valencia, antes de la celebración del pleno de la corporación provincial.