Las demandas de disolución matrimonial anotan un nuevo descenso en la Comunitat

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de las demandas de disolución matrimonial (nulidades, separaciones y divorcios) presentadas en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana ascendió en el tercer trimestre de este año a 2.360, lo que representa un descenso del 10,1% respecto a las 2.626 registradas en el mismo periodo de 2021.



Según recoge el informe elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ritmo de disminución en estos tres meses se ha incrementado considerablemente si se compara con el 1,6 por ciento de reducción observada en el trimestre anterior.



En cualquier caso, la Comunitat Valenciana continúa siendo una de las autonomías con mayor índice de rupturas matrimoniales del país -–ocupa en concreto el tercer lugar del país--, si se ponen en relación el total de demandas y la población a 1 de enero de 2022. Así, presenta 46,4 por cada 100.000 habitantes, tan solo por debajo de Canarias, con 53,2, y La Rioja, con 47,9, frente a una media nacional que se sitúa en 41,9.



Todas las formas de disolución matrimonial disminuyeron en el trimestre analizado. Para los divorcios de mutuo acuerdo, de los que se presentaron 1.419 demandas, la reducción interanual fue del 12,2 por ciento.

En el caso de los divorcios contenciosos, que sumaron 835 demandas, la disminución se situó en el 5,4 por ciento. Por su parte, se produjeron 72 separaciones consensuadas, lo que supuso un 11,1 por ciento menos y 33 separaciones contenciosas, cifra que es un 25 por ciento más baja que la registrada hace un año.



El número de demandas de nulidad, una, se ha reducido en un 50 por ciento respecto al mismo trimestre de 2021, cuando se registraron dos.



MODIFICACIÓN DE MEDIDAS



Por otro lado, los juzgados de la Comunitat Valenciana recibieron entre julio y septiembre de 2022 un total de 785 de demandas para la modificación de medidas, una cifra idéntica a la registrada en el mismo trimestre del año anterior. Por el contrario, las demandas de este tipo en las que mediaba consenso de las partes, 295, aumentaron ligeramente, en concreto un 1,7 por ciento.



Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (463) mostraron una disminución interanual del 9 por ciento, mientras que las no consensuadas (588) aumentaron un 8,5 por ciento.



Por provincias, entre julio y septiembre de este año la provincia de Alicante contabilizó 508 demandas de divorcio con consenso, 317 sin consenso, 13 separaciones consensuadas y 10 no consensuadas. En la de Castellón las cifras, por ese orden, fueron 122, 83, 6 y 2. Además, la castellonense es la única provincia de la Comunidad que registró en este periodo una demanda por nulidad matrimonial.



Finalmente, los juzgados de la provincia de Valencia contabilizaron 789 demandas de divorcio con acuerdo entre los cónyuges, 435 sin consenso, 53 de separación consensuadas y 21 no consensuadas.



En este tercer trimestre en Alicante se interpusieron 107 demandas de modificación de medidas consensuadas, 267 no consensuadas, 172 demandas de modificación de medidas de guardia y custodia con acuerdo y 217 sin acuerdo. Por su parte, en Castellón se presentaron 32, 66, 52 y 71 medidas de esas mismas clases, respectivamente, y en Valencia 156, 452, 239 y 300.