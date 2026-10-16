Los desahucios en la Comunitat Valenciana bajan un 22 % interanual en el segundo trimestre del año

Archivo - Recurso de llaves de una vivienda. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de lanzamientos practicados en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre de 2026 ha sido de 629, un 22 por ciento menos que los 806 registrados en el mismo periodo de 2025.

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esta reducción fue provocada por los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que disminuyeron un 39,9%, al alcanzar 361 frente a los 601 de un año antes.

En cambio, los 184 desahucios derivados del impago de hipotecas supusieron un aumento del 7 %, respecto a los 172 contabilizados entre abril y junio del pasado año. Asimismo, los relacionados con otras causas, por ejemplo con laudos arbitrarles o procedimientos de familia, ascendieron a 84, un 154,5% más que los 33 del segundo trimestre de 2025, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Cataluña --con 983 lanzamientos, el 21,9 % del total nacional-- fue la comunidad autónoma en la que más desahucios de todo tipo se han practicado durante el segundo trimestre de 2026. Le siguieron Madrid, con 778; Andalucía, con 737 y la Comunitat Valenciana.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 456, el 10,1 % del total; seguida por Andalucía, con 397, y la Comunidad Valenciana, con 361.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la Comunitat Valenciana ocupa el tercer lugar, por detrás de Andalucía, con 247, y Cataluña, con 209.

En relación a la población, la Comunitat Valenciana ha registrado en el segundo trimestre del año 3,4 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes y 6,7 derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

En el segundo trimestre del año se presentaron 807 demandas de ejecuciones hipotecarias, un 26,5 % menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.098.

El mayor número se dio en Cataluña, con 2.270, un 32,9 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.319; la Comunitat Valenciana y Madrid, con 563.

Si se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Cataluña, con 27,9 por cada 100.000 habitantes; la Región de Murcia, con 20,6, y la Comunitat, Valenciana, con 14,9.

CONCURSOS

Por su parte, los concursos presentados en el segundo trimestre de este año en las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia de la Comunidad Valenciana fueron 2.022, un 12% menos que los 2.276 del mismo periodo de 2025.

Todas las modalidades de concursos sufrieron descensos interanuales. Así, los de personas naturales no empresarios, 1.748 en total, bajaron un 13,8%, los de personas jurídicas (174) lo hicieron en un 7,9%, y los de personas naturales empresarios (80), un 61,7%,

Tomando en consideración el número total de concursos presentados, la Comunitat Valenciana ocupa el cuarto lugar de entre el conjunto de comunidades autónomas, por detrás de Cataluña, el territorio en el que más se registraron, 4.631, Madrid, con 3.033, y Andalucía, con 2.891.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentaron 9 expedientes, un 35,7% menos, que los 14 del mismo trimestre de 2025.

AUMENTAN LAS DEMANDAS DE DESPIDO

En el periodo analizado se presentaron 5.885 demandas por despidos, un 8,1% más que las 5.442 contabilizadas entre abril y junio de 2025. Por el contrario, en esta jurisdicción disminuyeron las demandas por reclamaciones de cantidad, concretamente un 10%, al registrarse 2.891, frente a las 3.214 del segundo trimestre del año pasado.

En cuanto a los procedimientos monitorios, se presentaron 20.778 en este segundo trimestre de este año, lo que implica un descenso del 22,7% en relación con los 26.897 del segundo trimestre del pasado año.

Finalmente, en la Comunitat Valenciana se celebraron entre abril y junio de 2026 un total de 57 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Son un 14% que los 50 registrados en el mismo periodo del año