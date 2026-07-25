Desalojada de forma preventiva una urbanización por un incendio declarado en la Vall d'Uixò Castellón)

Desalojada de forma preventiva una urbanización por un incendio declarado en la Vall d'Uixò - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixò (Castellón) ha obligado a desalojar de forma preventiva una urbanización, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Hasta el lugar se han movilizado tres unidades terrestres y dos unidades helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, tres autobombas, dos medios aéreos y una ambulancia de la Generalitat.

Asimismo, intervienen cinco brigadas forestales de bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, un vehículo ligero, una bomba nodriza pesada, un jefe y dos bomberos del Ayuntamiento del Castellón, mientras que una patrulla de la Guardia Civil y Policía Local han procedido al desalojo preventivo de los vecinos.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la situación 1 del a situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), que se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.