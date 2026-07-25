Desalojada de forma preventiva una urbanización por un incendio declarado en la Vall d'Uixò Castellón)

Desalojada de forma preventiva una urbanización por un incendio declarado en la Vall d'Uixò
Desalojada de forma preventiva una urbanización por un incendio declarado en la Vall d'Uixò - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 25 julio 2026 13:39
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   CASTELLÓ, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

    Un incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixò (Castellón) ha obligado a desalojar de forma preventiva una urbanización, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

    Hasta el lugar se han movilizado tres unidades terrestres y dos unidades helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, tres autobombas, dos medios aéreos y una ambulancia de la Generalitat.

    Asimismo, intervienen cinco brigadas forestales de bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, un vehículo ligero, una bomba nodriza pesada, un jefe y dos bomberos del Ayuntamiento del Castellón, mientras que una patrulla de la Guardia Civil y Policía Local han procedido al desalojo preventivo de los vecinos.

   El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la situación 1 del a situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), que se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

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