Desalojan preventivamente la Conselleria de Emergencias por fuertes olores por una limpieza de alcantarillado

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El edificio de la Cigüeña, sede de la Conselleria de Emergencias e Interior en la ciudad de València, ha sido desalojado este jueves por la tarde de forma preventiva a causa de unos fuertes olores, que procedían de unos trabajos de limpieza en la red de alcantarillado.

Los bomberos del Ayuntamiento de València han desalojado el edificio de la Conselleria y el contiguo, ubicados en el Paseo de la Alameda de València, han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Los efectivos de bomberos han recibido un aviso por un supuesto olor a gas en la zona, lo que ha provocado el desalojo preventivo. De hecho, una persona presentaba mareos. Sin embargo, al realizar las mediciones de gas, estas han dado negativo.

Posteriormente, han descubierto que el fuerte olor procedía unos trabajos de limpieza que estaban realizando en la red de alcantarillado.