Desarticulada una red criminal que estafó 267.000 euros mediante falsedad documental

Desarticulada una red criminal que estafó 267.000 euros bancarias mediante falsedad documental - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs ha desarticulado una organización criminal especializada en la comisión de estafas bancarias. Para ello, al parecer captaba a personas para abrir cuentas bancarias con identidades extranjeras falsificadas y extraía el crédito de las tarjetas en salones de juego. El impacto económico total de la estafa asciende a 266.815 euros tras realizarse 484 operaciones fraudulentas.

Las estafas bancarias se llevaron a cabo en diversos puntos del territorio nacional, principalmente en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició en marzo de 2025 a raíz de una denuncia interpuesta por irregularidades en una entidad bancaria. Tras meses de pesquisas, los agentes consiguieron establecer la estructura y composición de la banda, un grupo organizado de nueve personas, siete hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 65 años.

Al parecer, el grupo criminal utilizaba un método basado en la falsedad documental para defraudar al sistema financiero, captaban a personas a las que proporcionaban documentos de identidad extranjeros falsos y nóminas alteradas. Incluso llegaban a constituir empresas ficticias para dar apariencia de legalidad a los contratos de trabajo presentados. Con esta documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias que llevaban asociadas tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros. Por cada cuenta abierta, estos recibían un pago de entre 100 y 200 euros.

Una vez obtenida la tarjeta, al parecer el cabecilla de la organización la recuperaba y extraía el crédito total en menos de un mes. Para evitar ser detectados, las disposiciones de efectivo - entre 100 y 500 euros- se realizaban de forma concentrada en salones recreativos de las localidades de Vinaròs y Benicarló. En total, los presuntos autores abrieron 58 cuentas bancarias y realizaron un total de 484 operaciones fraudulentas.

La identificación de los implicados supuso "un reto" para los investigadores, ya que los autores utilizaban múltiples identidades de diferentes países. La Guardia Civil obtuvo pruebas de la estructura y coordinación del grupo criminal procediendo a la identificación, localización, y detención de cuatro personas y la investigación e identificación de otras cinco.

Una de ellas se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía y a los que se les atribuyen los delitos de estafa, falsedad documental y organización criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaròs.