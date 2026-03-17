Descienden las quejas por ruido y los servicios policiales en Gaiatas durante las fiestas de la Magdalena

Reunión para hacer balance las fiestas de la Magdalena - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Castelló de la Plana ha hecho balance de las actuaciones realizadas durante las fiestas de la Magdalena y ha destacado la reducción sostenida de las llamadas por ruidos y molestias en la vía pública, que han bajado cerca de un 21% desde 2024.

Asimismo, los servicios relacionados con Gaiatas se han reducido en un 43%, un dato especialmente significativo que el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha atribuido "a la gran implicación y colaboración de las Gaiatas de la ciudad, cuya coordinación con la Policía Local ha sido clave para garantizar el descanso vecinal".

En la reunión para hacer balance de las fiestas han participado el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá; el Comisario Principal Jefe, Francisco Javier Catalán; junto a diferentes miembros de la Jefatura y de la Unidad de Policía Administrativa, encargada de velar por el control del ruido durante las celebraciones, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En 2024 se registraron un total de 358 llamadas por ruidos durante los nueve días de fiestas, cifra que descendió a 304 en 2025 y que ha vuelto a bajar en 2026 hasta las 283. Esto supone una reducción del 7% respecto al pasado año y de cerca del 21% si se compara con 2024.

Para el Ayuntamiento, se confirma la eficacia de las medidas adoptadas y se consolida una tendencia a la baja en las molestias vecinales durante uno de los periodos festivos más intensos.

En total, se han impuesto 23 sanciones por superar los niveles de decibelios permitidos. El consistorio ha asegurado que en todos los casos se ha realizado un aviso previo sin sanción para instar a reducir el ruido y se ha procedido a la denuncia "únicamente" cuando, tras esa advertencia, se ha comprobado que se mantenía el incumplimiento.

El Ayuntamiento ha destacado la aplicación de diferentes medidas impulsadas desde el área de Actividades, dirigida por Sergio Toledo, como la reducción a un máximo de 80 decibelios a las actuaciones que no fueran en directo, además de fijar una franja de parada obligatoria entre las 15.00 y las 17.00 horas para garantizar este descanso.

Por otro lado, los servicios vinculados a collas y otros locales privados han descendido un 6,1%. En cuanto a las inspecciones realizadas, no se han detectado incidencias graves y, en la práctica totalidad de los casos, las collas han mostrado una actitud de colaboración y comprensión hacia las medidas adoptadas por la Policía Local durante las fiestas.

AUMENTO DE REQUERIMIENTOS ASISTENCIALES

En lo referente a otros requerimientos atendidos por la Unidad de Policía Administrativa, estos han aumentado un 25,5% dentro del apartado genérico de actuaciones.

La mayoría de estas intervenciones han estado relacionadas con labores de colaboración asistencial, especialmente con servicios sanitarios y otros servicios públicos que han requerido el apoyo de esta unidad.

Por otro lado, los datos de seguridad ciudadana reflejan también una evolución positiva. Así, las denuncias por alcoholemia han descendido un 26,3%, mientras que las llamadas relacionadas con la seguridad ciudadana se han reducido en 18 respecto al año anterior.

Asimismo, las llamadas por robos han bajado un 38% y las relacionadas con peleas han disminuido un 12%, consolidando un balance general favorable durante las fiestas.