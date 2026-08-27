Desmantelan una plantación de marihuana en el interior de un chalet y detienen a dos personas en Torrent

La Policía Nacional desmantela en Torrent (Valencia) una plantación de marihuana en el interior de un chalet y detiene a dos personas - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la localidad valenciana de Torrent un cultivo indoor de marihuana en un chalet con 350 plantas. En la operación han sido detenidos dos hombres, entre ellos el principal responsable de la plantación, a quien le constaban cuatro requisitorias judiciales en vigor, tres de ellas de ingreso en prisión tras permanecer huido durante más de un año.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una información recibida por los agentes del Grupo de Drogas de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent que alertaba sobre la posible existencia de una plantación clandestina de marihuana ubicada en dicha localidad. Ante tales indicios, los agentes han establecido diversos dispositivos de vigilancia en las inmediaciones del inmueble, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las pesquisas posteriores han permitido determinar el modus operandi de los responsables: accedían a la edificación mediante diferentes vehículos, alternando turismos y un ciclomotor, y establecían unos horarios fijos para el mantenimiento, cuidado de la plantación y aseguramiento de la producción de la sustancia estupefaciente.

Una vez identificados plenamente los sospechosos, los agentes han comprobado que el principal responsable era un hombre conocido por los grupos investigadores por su "habitualidad delictiva".

Sobre este individuo pesaban cuatro requisitorias judiciales dictadas por distintos juzgados de Valencia. Tres de ellas ordenaban su detención inmediata para su ingreso en prisión, por lo que se encontraba en paradero desconocido desde hacía más de un año para eludir la acción de la justicia.

Tras finalizar con las labores de investigación, los agentes han procedido a la detención del cabecilla cuando se dirigía al cultivo de marihuana. Posteriormente, tras las gestiones oportunas en dependencias policiales, han detenido al segundo implicado, que era tío del anterior y colaborador en la gestión de la plantación, ambos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Posteriormente, los agentes han llevado a cabo la entrada y registro del chalet, donde han intervenido un total de 350 plantas de marihuana en estado de floración avanzado, así como múltiples efectos destinados a cultivo de esta sustancia. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y se ha decretado el inmediato ingreso en prisión del principal investigado.