Detectan a 30 conductores que conducían ebrios o drogados durante este verano en Alcoi (Alicante)

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alcoi (Alicante) ha detectado a 30 personas que conducían bajo los efectos del alcohol y las drogas este verano, cuatro de ellas relacionadas con el consumo de sustancias estupefacientes. Todas estas actuaciones se han tramitado por la vía administrativa al haberse cometido alguna infracción de tráfico.

En lo que respecta al alcohol, 26 conductores han dado positivo en los test de alcoholemia, de los que 16 fueron denunciados por la vía administrativa al superar la tasa permitida de 0,25 miligramos por litro (mg/l), sin llegar a 0,60 mg/l, mientras que diez derivaron en atestados penales, ya que superaban los 0,60 mg/l en aire espirado, más del doble del límite legal.

Dentro de estas actuaciones, seis se produjeron al estar los conductores implicados en accidentes de tráfico, nueve como consecuencia de infracciones graves al reglamento de circulación y el resto en los controles ordinarios y específicos de alcoholemia, según ha informado el Ayuntamiento de Alcoi en un comunicado.

Asimismo, del 14 al 21 de julio, la Policía Local de Alcoi realizó más de 500 pruebas dentro de la campaña estatal impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que participan municipios de más de 25.000 habitantes.

En este contexto, las sanciones previstas para los casos penales incluyen penas de prisión de tres a seis meses, trabajos en beneficio de la comunidad de entre 30 y 90 días o multas económicas de seis a 12 meses, así como la retirada del permiso de conducción por un periodo de uno a cuatro años.

Según la DGT, conducir bajo los efectos del alcohol multiplica entre dos y 15 veces el riesgo de sufrir un accidente y agrava tanto la mortalidad como la gravedad de las lesiones. Además, el consumo de drogas como cannabis, cocaína, anfetaminas o metanfetaminas constituye también una conducta "recurrente y de alto riesgo" entre los conductores.

CONCIENCIACIÓN

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alcoi, Raül Llopis, ha subrayado que "conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es un peligro tanto para el conductor como para sus acompañantes y peatones". "Con estas campañas queremos concienciar a la ciudadanía y evitar riesgos que ponen en juego vidas humanas", ha añadido.

En la misma línea, Llopis ha asegurado que "el Ayuntamiento de Alcoi se adherirá siempre a las iniciativas de la DGT, sea cual sea la fecha", ya que "se ha comprobado que incluso en periodos con menos población en la ciudad por vacaciones, se producen delitos muy graves que no se pueden tolerar".

Esta actuación se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que impulsa una política de "tolerancia cero" frente a comportamientos de riesgo en las carreteras y en los núcleos urbanos, según el consistorio.