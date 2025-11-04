Detenida en Alfafar una mujer por empadronar ilegalmente a nueve ciudadanos extranjeros

Archivo - Detenidos seis menores por agredir de forma violenta con palos a un alumno a la salida del colegio - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Alfafar a una mujer de 46 años como presunta autora de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental, por empadronar a ciudadanos extranjeros en domicilios en los que realmente no residían a cambio de una contraprestación económica, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Torrent se hizo cargo de la investigación tras recibir una información por parte de la Policía Local de Alfafar en la que se daba cuenta de que en un domicilio de esta localidad se habrían podido realizar empadronamientos fraudulentos.

Durante las indagaciones realizadas por los agentes, se averiguó que en el domicilio indicado únicamente residía una persona, la cual poseía contrato de arrendamiento. Sin embargo, en el padrón municipal constaban inscritos hasta nueve moradores.

Avanzadas las pesquisas, los agentes comprobaron que la propietaria de la vivienda sobre la que recaían las sospechas falsificaba contratos de arrendamiento para empadronar de manera ilegal a ciudadanos extranjeros a cambio de unos 250 euros. De esta forma, los ciudadanos empadronados de forma fraudulenta empleaban posteriormente los certificados del padrón para obtener tarjetas sanitarias u otros beneficios.

Por estos hechos, la Policía localizó y detuvo a la arrendadora de la vivienda como presunta autora de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental, pasando a disposición judicial. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.