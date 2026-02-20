Detenida una mujer de 68 años por retener en su casa a un hombre al que acababa de conocer esa noche

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 68 años acusada de retener en su vivienda de València a un hombre, 20 años menor que ella, al que acababa de conocer esa noche, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

El incidente tuvo lugar el pasado 16 de febrero, cuando una mujer, de 68 años y nacionalidad polaca, conoció a un hombre en un bar de València, ubicado en la Avenida del Cid, y lo invitó a su domicilio.

El hombre accedió y sobre las 22.45 horas se fue con la mujer hasta la vivienda. Una vez en el interior, la mujer cerró la puerta con llave, la atrancó con una madera y le impidió salir, tal y como ha adelantado Las Provincias.

El hombre pudo contactar en un momento dado con el '112' y alertó de la situación, por lo que hasta el lugar se trasladaron varias patrullas de Policía Nacional.

Los agentes intentaron abrir la puerta con un gato hidráulico del vehículo policial pero como no podían entrar, avisaron a los bomberos, quienes acudieron a la vivienda y abrieron.

En el interior se encontraba el hombre, la mujer mayor y otra mujer a la que también se le impedía salir. Los agentes detuvieron entonces a la mujer de 68 años, con antecedentes policiales, como presunta autora de un delito de detención ilegal.